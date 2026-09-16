Φθινοπωρινός προγραμματισμός υγείας: Τα εμβόλια ενηλικών και σε ποιες ηλικίες ενδείκνυνται

Takeaways by to pontiki AI Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς προτείνει τον άμεσο εμβολιασμό κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού για άτομα άνω των εξήντα ετών με υποκείμενα νοσήματα ή ηλικιωμένους άνω των εβδομήντα πέντε ετών.

Τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τη γρίπη και τον κορωνοϊό αναμένονται στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την ιδανική περίοδο εμβολιασμού για τη γρίπη να τοποθετείται στα τέλη Οκτωβρίου.

Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου συστήνεται εφάπαξ σε άτομα άνω των εξήντα πέντε ετών, σε ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα και σε βαρείς καπνιστές για την πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων.

Το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα παρέχει προστασία σε άτομα άνω των εξήντα ετών, ενώ μελέτες υποδεικνύουν ότι μειώνει επιπλέον τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο τακτικός εμβολιασμός για τέτανο, διφθερίτιδα και κοκκύτη κρίνεται απαραίτητος, ενώ συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να ακολουθούν τις προβλεπόμενες οδηγίες εμβολιασμού.

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Πρέπει να εμβολιαστώ και πότε είναι η κατάλληλη εποχή να κάνω τα εμβόλια του αναπνευστικού συγκυτιακού ιου (RSV), της γρίπης και του covid-19; Από ποια ηλικία και μετά μπορώ να προγραμματίσω τον εμβολιασμό μου; Τι νέες ουσίες θα έχουν τα επικαιροποιημένα εμβόλια και έχουν παρενέργειες;

Σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα απαντάει ο Παθολόγος Γιώργος Παππάς μέσα από μια αναλυτική ανάρτησή του στα social media.

Αναλυτικά:

1. Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός

Τώρα είναι μια καλή εποχή να κάνετε το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, (RSV), αν δεν το έχετε ήδη κάνει και είστε 60-75 ετών με κάποιο υποκείμενο νόσημα, ή αν είστε 75+.

Το εμβόλιο για τουλάχιστον δύο χρόνια έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητά του (το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών λέει τρία, αλλά η αποτελεσματικότητα τον τρίτο χρόνο δεν ξέρουμε πόσο καλή είναι).

Ο RSV οδηγεί στο νοσοκομείο, απορρυθμίζει καρδιά και πνεύμονες, σκοτώνει.

2. Γρίπη και κορωνοϊός

Δεν είναι ακόμη η ώρα επειδή δεν έχουν έρθει τα επικαιροποιημένα εμβόλια – η γρίπη και ο κορωνοϊός πάλι άρχισαν να κυκλοφορούν και πάλι σε κάποιο βαθμό.

Το επικαιροποιημένο για τον κορωνοϊό θα έχει το στέλεχος XFG που επικρατούσε τα τέλη του 2025- είναι γεγονός ότι η κυκλοφορία του ιού παρέμεινε σε παρατεταμένη ύφεση, δεν αλλάζει δραματικά ο ιός τον τελευταίο καιρό, ελπίζουμε να σταματήσει μόνιμα να μας αιφνιδιάζει.

Η αποτελεσματικότητα του να επικαιροποιείς την ανοσία σου είναι αποδεδειγμένη η ασφάλεια το ίδιο.

Μια ακόμη νέα μελέτη μάλιστα έδειξε ότι ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας/ περικαρδίτιδας σε άτομα 16-25 ετών ήταν μεγαλύτερος σε ανεμβολίαστα άτομα που κόλλησαν παρά σε εμβολιασμένα άτομα που δεν κόλλησαν, συν την μερική προστασία από την εμφάνιση long covid.

Κάποια στιγμή προς το τέλος Σεπτεμβρίου λογικά θα κυκλοφορήσει, δεν έχει νόημα να εμβολιαστείτε με το περσινό τώρα.

Τα ενισχυμένα εμβόλια τα δικαιούνται οι 65+. Προσφέρουν επιπρόσθετη προστασία, και παραμένουν ασφαλή.

Τα νέα εμβόλια γρίπης έρχονται προς το τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου κάθε χρόνο, μην τρέξετε την ίδια μέρα, υπάρχει καιρός, συνήθως τέλος Οκτωβρίου είναι ιδανική εποχή.

3. Πνευμονιόκοκκος

Αν δεν έχετε κάνει ποτέ, αν είστε 65+ ή ενήλικος όποιας ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα ή βαρύς καπνιστής, να κάνετε. Είναι εφάπαξ. Ο πνευμονιόκοκκος δεν έχει εποχή οπότε δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί την σημαντικότερη αιτία πνευμονίας και μηνιγγίτιδας σε ενηλίκους.

4. Έρπης Ζωστήρας

Το εμβόλιο που κυκλοφορεί, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και κρατάει αρκετό καιρό. Δύο δόσεις με διαφορά δύο μηνών.

Επιπλέον αποδεικνύεται ότι το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα έχει μια εντυπωσιακή επιπρόσθετη δράση: ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και Alzheimer, κι αυτό πλέον έχει αποδειχθεί όχι σε μία και δύο, αλλά τουλάχιστον πέντε μελέτες από διαφορετικές χώρες. Όσοι είναι 60 ετών δικαιούνται το εμβόλιο.

5. Άλλα εμβόλια

– Τέτανος: Το αντιτετανικό εμβόλιο θέλει κάθε 10 χρόνια επανάληψη.

-Διφθερίτιδα

-Κοκκύτη

6. Ποιες επαγγελματίες πρέπει να εμβολιαστούν

– Εκπαιδευτικοί

– Υγειονομικοί

– Φοιτητές,

– Ανοσοκατασταλμένοι και οι οικογένειες τους ή η φροντιστές τους.

– Όσοι ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό

Μάλιστα ο γιατρός απαντάει και σε εκείνους που φοβούνται ή δεν πιστεύουν στην προστατευτική δράση των εμβολίων, θυμίζοντάς τους ότι «σε παλαιότερες καλές εποχές, όταν δεν υπήρχαν τα εμβόλια οι άνθρωποι ζούσαν μέχρι το βαθύ γήρας των 40-50 ετών».

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