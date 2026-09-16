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16.09.2026 08:57

Γάζα: Δέκα νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυκατοικίας, που είχε πληγεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

16.09.2026 08:57
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File AP

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Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας, μεταδίδει το Al Jazeera.

«Τα πτώματα των μαρτύρων, ανάμεσα στους οποίους παιδιά, και 15 τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πολυκατοικίας έξι ορόφων που κατέρρευσε στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο «είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου».

Η μεγάλη πλειονότητα των πολυκατοικιών στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο πόλεμος στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους και 174.000 άλλοι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και οι αριθμοί που ανακοινώνει θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

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