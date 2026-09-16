Γάζα: Δέκα νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυκατοικίας, που είχε πληγεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

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Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας, μεταδίδει το Al Jazeera.

«Τα πτώματα των μαρτύρων, ανάμεσα στους οποίους παιδιά, και 15 τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πολυκατοικίας έξι ορόφων που κατέρρευσε στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

At least 10 Palestinians are dead and up to 70 more are believed missing after a building collapsed in Gaza City. The building was damaged in a previous Israeli airstrike. pic.twitter.com/Q2dtVLE83a — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 16, 2026

«Αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο «είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου».

Nine displaced Palestinians killed, 14 injured and others missing as war-damaged building collapses in Gaza City. pic.twitter.com/BcXs5dsEzp — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) September 16, 2026

Η μεγάλη πλειονότητα των πολυκατοικιών στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

A residential building in Gaza, previously damaged by Israeli bombardment, collapsed on six families, killing 8 people and injuring 13, including children. An unknown number remain missing under the rubble. pic.twitter.com/RE0Tch6TAA — Adi Alardah (@alardah91) September 16, 2026

Ο πόλεμος στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους και 174.000 άλλοι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και οι αριθμοί που ανακοινώνει θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

A barely standing building in Gaza, previously struck by Israeli forces during the genocide, was recently re-inhabited by six displaced families.



Just about two hours ago, the building collapsed over their heads, local eyewitnesses and journalists report.



They're all trapped… September 16, 2026

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