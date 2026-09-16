Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μαθητής – Του πέταξαν πέτρα συμμαθητές του

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Η βία μεταξύ ανηλίκων δείχνει να αποκτά όλο και πιο σκληρά χαρακτηριστικά.
Θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητές του έπεσε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού έγινε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από Λύκειο στην περιοχή των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, με το θύμα να δέχεται επίθεση από τρία άτομα, οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν και του πέταξαν μέχρι και πέτρα.
Ο 17χρονος, μετά την επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.
Οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης – Συκεών.
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