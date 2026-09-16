«Τα μαζεύει» εν μέρει η Μάνου – Εκφράζει συλλυπητήρια και κατηγορεί για «φθόνο, ξεπεσμό και λειτουργικό αναλφαβητισμό»

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Την απάντησή της στις ποικίλες αντιδράσεις και την κατακραυγή που προκάλεσε η ανάρτησή της για το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την κηδεία του καλλιτέχνη, θέλησε να δώσει η Αφροδίτη Μάνου η οποία μέσα από μια νέα, μακροσκελή ανάρτησή της, κάνει λόγο για «λειτουργικό αναλφαβητισμό, φθόνο, ξεπεσμό και ιδεολογική τύφλωση» ορισμένων που επέλεξαν να διαβάσουν «άλλα» από αυτά που έγραψε…

Απαντώντας στον «οχετό ύβρεων» -που όπως είπε, δέχτηκε- η ερμηνεύτρια υποστήριξε ότι ουδέποτε καταφέρθηκε εναντίον του εκλιπόντος καλλιτέχνη, τον οποίο διαχώρισε -αυτή τη φορά- από την πολιτισμική παρακμή της χώρας.

«Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει το μέτρο σύγκρισης που διαμόρφωσε την άποψή της, η Αφροδίτη Μάνου τόνισε ότι η προσωπική της εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα ήταν στις κηδείες του Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Συνόδευσε, μάλιστα, την ανάρτησή της με μια φωτογραφία από την κηδεία του Σεφέρη το 1971, αναφέροντας πως βρισκόταν και η ίδια εκεί.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η ερμηνεύτρια ευχήθηκε «καλό κατευόδιο» στον αποθανόντα καλλιτέχνη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

Αναλυτικά, η ανάρτησή της

«Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο.

Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα.

Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.

Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα. Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου.

Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του.

Και,ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά τον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά. Θεώρησα υποχρέωσή μου, στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, να κάνω αυτήν την ανάρτηση.

Αφροδίτη Μάνου

Η φωτό είναι από την κηδεία του Σεφέρη. 22 Σεπτεμβρίου 1971.

Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος … Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή».

Τι είχε γράψει η Μάνου στην αρχική ανάρτησή της

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας …» υπενθυμίζεται ότι έγραψε η Αφροδίτη Μάνου στην αρχική ανάρτησή της, λίγες μόλις ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων τόσο για το απαξιωτικό ύφος της ανάρτησής της όσο και για τη χρονική στιγμή που επέλεξε να εκφράσει την «ένστασή» της για το λαϊκό προσκύνημα στον τραγουδιστή.

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