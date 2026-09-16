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16.09.2026 10:48

CNN: Ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία, πριν τις χτυπήσει το Ιράν

16.09.2026 10:48
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Το CNN εξετάζει πώς το Ιράν έχει βελτιώσει την ικανότητά του να εντοπίζει και να στοχεύει αμερικανικά στρατιωτικά assets στη Μέση Ανατολή, με ρωσικούς δορυφόρους να θεωρούνται πιθανή πηγή σημαντικού μέρους αυτών των πληροφοριών.

Το CNN, αλλά και η Washington Post, την άνοιξη, επικαλούμενα τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των πληροφοριών, έγραψαν ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν δεδομένα στόχευσης που περιλάμβαναν τις θέσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή.

Για το Ιράν, το οποίο αντιμετώπισε προβλήματα στην αυτόνομη παρακολούθηση των αμερικανικών δυνάμεων μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιχειρήσεων, μια τέτοια εξωτερική πηγή πληροφοριών μπορεί να καλύψει σημαντικά κενά.

Οι αναφορές έγιναν ακόμη πιο συγκεκριμένες στα μέσα Μαρτίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο μετέδωσε το Reuters, η Ρωσία φέρεται να μοιραζόταν με το Ιράν όχι μόνο δορυφορικές εικόνες, αλλά και τεχνολογία για drones.

Αργότερα, ουκρανική αξιολόγηση πληροφοριών που επικαλέστηκε το Reuters υποστήριξε ότι ρωσικοί δορυφόροι πραγματοποίησαν δεκάδες αποστολές συλλογής εικόνων σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καλύπτοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλους κρίσιμους στόχους.

Αναπάντητο ερώτημα, παραμένει ωστόσο ο βαθμός στον οποίο οι ρωσικές πληροφορίες συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα ιρανικά πλήγματα.

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