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16.09.2026 09:12

Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό F-15

16.09.2026 09:12
F-15E

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Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Τετάρτη ότι κατέρριψαν ένα μαχητικό αεροσκάφος της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε πυρομαχικό τοπικής κατασκευής για να χτυπηθεί το πολεμικό αεροσκάφος.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης, με τη βοήθεια και τη χάρη του Αλλάχ, κατάφεραν να καταρρίψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος F15, ενώ αυτό διεξήγαγε εχθρικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη των στρατιωτικών κινητοποιήσεών του στον εναέριο χώρο της επαρχίας Μαρίμπ, χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο αέρος-αέρος τοπικής κατασκευής», δήλωσε εκπρόσωπος των Χούθι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας παράλληλα τη Σαουδική Αραβία για τη διεξαγωγή 450 αεροπορικών επιθέσεων.

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