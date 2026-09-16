Θάνατος Μαζωνάκη: Η ανάρτηση του δικηγόρου του μετά την προφυλάκιση των γιατρών –  «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή…»

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Ένα βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, επέλεξε να ανεβάσει ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης λίγα λεπτά μετά την απόφαση για προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Ο ποινικολόγος συνόδευσε το βίντεο με μόλις τέσσερις λέξεις, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή».

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται πάνω στη σκηνή και τον χαιρετά.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του αείμνηστου τραγουδιστή και ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο γιατρών έγινε γνωστή νωρίς το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών.

Γάκα και Θεοωρόπουλος αντιμετωπίζουν τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

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