Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Το λάθος με τη φόρτιση που ταλαιπωρεί την μπαταρία

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Η φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο 100% για τη μπαταρία προσφέρει τη μέγιστη αυτονομία, αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη καθημερινή συνήθεια. Τι κερδίζουμε σταματώντας νωρίτερα;

Η εικόνα μιας γεμάτης μπαταρίας δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση σιγουριάς. Βγάζεις το αυτοκίνητο από την πρίζα, βλέπεις τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία στην οθόνη και ξεκινάς χωρίς να σκέφτεσαι την επόμενη φόρτιση. Όταν, όμως, η ημέρα περιλαμβάνει λίγα χιλιόμετρα μέχρι το γραφείο και κάποιες μετακινήσεις στην πόλη, η καθημερινή φόρτιση στο 100% συνήθως δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος.

Για πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η καλύτερη πρακτική είναι να χρησιμοποιούμε ένα χαμηλότερο όριο στην καθημερινότητα και να αξιοποιούμε την πλήρη χωρητικότητα όταν πραγματικά χρειαζόμαστε την επιπλέον αυτονομία. Υπάρχει, ωστόσο, μία βασική διευκρίνιση: οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη μπαταρία προηγούνται κάθε γενικού κανόνα.

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