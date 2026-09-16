search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 11:01

Βουλή: Δείτε live τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Το απόγευμα η δεύτερη ψηφοφορία

16.09.2026 11:01
olomeleia-vouli

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η δεύτερη συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με την ψηφοφορία να αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών.

H προτείνουσα Βουλή ολοκληρώνει τις επόμενες ώρες την αποστολή της, με τη διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας, για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Με την δεύτερη ψηφοφορία «κλειδώνει» η πλειοψηφία με την οποία οι διατάξεις που θα κριθούν αναθεωρητέες θα «μεταφερθούν» στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή.

Οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της ΝΔ, θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, για να αλλάξει το περιεχόμενο κάθε διάταξης που προτείνεται προς αναθεώρηση.

Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος λάβει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 ψήφοι), όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (180 ψήφοι), η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της (180 ψήφοι).

Κατά την πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους.

Όλες όμως εξασφάλισαν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με πλειοψηφία που κυμάνθηκε μεταξύ 158 και 161 ψήφων, καθιστώντας το αναθεωρητικό εγχείρημα «ζωντανό».

Η αντιπολίτευση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να δώσει «λευκή επιταγή» στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Διαβάστε επίσης

Πλεύρης για γιατρούς Μαζωνάκη: «Είναι παράλογο να ρωτήσεις “τι έγινε;” έναν άνθρωπο που γνώριζες;»

«Ενεργειακή καταιγίδα»: Σχεδόν 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, σύσκεψη το απόγευμα στο Μαξίμου, 200 εκατ. ρίχνει η κυβέρνηση για επιδοτήσεις

ΕΛΑΣ: Γιατί κλιμακώνει τα αντιπολιτευτικά πυρά για επίδομα ανεργίας και Μαρινάκη – «Σηκώνει» και το θέμα των ελέγχων στην υγεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alone-at-dawn_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Alone at Dawn»: Στις αίθουσες τα Χριστούγεννα του 2027 η νέα ταινία του Ron Howard

widemedia-logos
MEDIA

Wide Media: Προσθέτει στο μιντιακό της χαρτοφυλάκιο τους ραδιοσταθμούς Kiss, Rebel και 88.3 του Ομίλου Κωστάκη

asthenoforo_file
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οργή από το ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς – «Αμετανόητοι άνθρωποι»

iatreio kolonaki mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ilikiomenos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εφιάλτης για ηλικιωμένο ζευγάρι – Ληστές με κατσαβίδι «μπούκαραν» στο σπίτι τους, τραυματίστηκε ο 79χρονος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 12:31
alone-at-dawn_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Alone at Dawn»: Στις αίθουσες τα Χριστούγεννα του 2027 η νέα ταινία του Ron Howard

widemedia-logos
MEDIA

Wide Media: Προσθέτει στο μιντιακό της χαρτοφυλάκιο τους ραδιοσταθμούς Kiss, Rebel και 88.3 του Ομίλου Κωστάκη

asthenoforo_file
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οργή από το ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς – «Αμετανόητοι άνθρωποι»

1 / 3