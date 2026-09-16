Συνταγματική Αναθεώρηση: Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή

Takeaways by to pontiki AI Η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, εν μέσω έλλειψης συναίνεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, που περιλαμβάνουν την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την αλλαγή της ποινικής ευθύνης των υπουργών, υποστηρίζονται κυρίως από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει «παρών» σε συγκεκριμένα άρθρα και να θέτει προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μη κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο πρωθυπουργός επέκρινε τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι χάνεται μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μέσω της άρνησης διαλόγου.

Η τελική ψηφοφορία για την έγκριση των προτεινόμενων άρθρων θα απαιτήσει την εξασφάλιση 180 ψήφων από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή.

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Για σήμερα, Τετάρτη (16/9), στις 10:00 έχει προγραμματιστεί από την Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στην πρώτη ψηφοφορία καταγράφηκε η απουσία συναίνεσης μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς οι προτάσεις της ΝΔ «πέρασαν» μόνο με τις γαλάζιες ψήφους και κάποια «ναι» ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών.

Η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί πως χρήζουν αναθεώρησης. Στην πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε «παρών» στο άρθρο για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Μετά τις εκλογές στην επόμενη – αναθεωρητική – Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το καθένα από τα προτεινόμενα άρθρα.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνει η ΝΔ, είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης καθώς και της διαβίβασης «αμελλητί» στοιχείων, η ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστών με προαγωγές από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών προτεινομένων από τις οικείες Ολομέλειες, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά και η μία και μόνη, εξαετής θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Τη στάση της αντιπολίτευσης έχει επικρίνει η Νέα Δημοκρατία ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

«Η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό, έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική πως ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο», έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιδίως δε για το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επεφύλασσε ξεχωριστή αναφορά, σημείωσε ότι «έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία υπερψήφιζε την πρότασή του (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ), εκείνο θα την καταψήφιζε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναφερθεί στο άρθρο 16 του Συντάγματος σημειώνοντας ότι η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά αυστηρά πρότυπα λειτουργίας, ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Έχει υπογραμμίσει επίσης την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος κατά τρόπο ώστε να καταργηθούν οι προνομιακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα πολιτικά πρόσωπα.

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