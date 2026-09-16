Πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα: Οι μικροί αντιδραστήρες μπαίνουν πλέον επίσημα στο τραπέζι του ενεργειακού σχεδιασμού

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Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει στη συζήτηση στην Ευρώπη και, αυτή τη φορά, αφορά άμεσα και την Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, γνωστοί ως SMRs, μια νέα γενιά μικρότερων μονάδων που φιλοδοξεί να προσφέρει σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τη σύσταση στην Ελλάδα Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, η οποία θα εξετάσει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας θα μπορούσε να ενταχθεί στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Στη συζήτηση περιλαμβάνεται και η πιθανή αξιοποίηση των SMRs.

Την ίδια στιγμή, νέα μελέτη του European Liberal Forum (ELF), την οποία συνυπογράφουν ο Kevin Fernández-Cosials και ο επικεφαλής Ερευνών του ΚΕΦΙΜ Κωνσταντίνος Σαραβάκος, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη δεν έχει απεριόριστο χρόνο για να μπει δυναμικά στη νέα αγορά.

Τι είναι οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες

Σε αντίθεση με τους μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς που γνωρίζουμε, οι SMRs σχεδιάζονται ως μικρότερες, τυποποιημένες μονάδες. Η λογική είναι ότι μπορούν να κατασκευάζονται ευκολότερα και να εγκαθίστανται ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες μιας περιοχής ή ενός συστήματος.

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια συνεχώς, ανεξάρτητα από τον ήλιο ή τον άνεμο, και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξή τους δεν είναι απλή υπόθεση. Η μελέτη εντοπίζει σημαντικά εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις διαδικασίες αδειοδότησης και στην τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Ο φόβος να μείνει πίσω η Ευρώπη

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα ελέγχει την τεχνολογία των SMRs εφόσον αυτή αποκτήσει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα των επόμενων δεκαετιών.

Η Ευρώπη διαθέτει επιστημονική γνώση, βιομηχανία και τεχνογνωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, εάν δεν κινηθεί γρήγορα υπάρχει κίνδυνος να εξαρτηθεί από τεχνολογίες που θα έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, απλούστερες και περισσότερο εναρμονισμένες διαδικασίες αδειοδότησης, προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «SMR Acceleration Hub» για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής δεν σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί η κατασκευή πυρηνικού σταθμού ή μικρών αντιδραστήρων. Σημαίνει όμως ότι εξετάζεται πλέον επίσημα ένα ενδεχόμενο που για πολλά χρόνια βρισκόταν ουσιαστικά εκτός του ελληνικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Και το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί τα επόμενα χρόνια είναι συγκεκριμένο: μπορούν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες να προσφέρουν στην Ελλάδα ασφαλή και ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια και, εφόσον μπορούν, με ποιο κόστος και με ποιες προϋποθέσεις; Γιατί πίσω από την τεχνολογική συζήτηση βρίσκεται τελικά ένα πολύ πιο καθημερινό ζήτημα: πόσο θα κοστίζει η ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και πόσο εξαρτημένη θα παραμένει η χώρα από εισαγόμενες ενεργειακές πηγές.

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