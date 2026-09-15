Φοιτητική στέγη: Ενοίκια φωτιά, 610 ευρώ για 19 τετραγωνικά και ελάχιστες δημόσιες εστίες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ακόμη και 610 ευρώ τον μήνα για μόλις 19 τετραγωνικά καλούνται να πληρώσουν φοιτητές και οικογένειες, καθώς η φοιτητική στέγη εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες εξισώσεις της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Τα μικρά και κάποτε οικονομικά διαμερίσματα έχουν γίνει δυσεύρετα και ακριβά, ενώ οι δημόσιες εστίες καλύπτουν μόλις ένα μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών.

Η πίεση δεν αφορά πλέον μόνο τους φοιτητές. Για τα ίδια σπίτια των 30 έως 65 τετραγωνικών ανταγωνίζονται νέοι εργαζόμενοι, μονοπρόσωπα νοικοκυριά και ενοικιαστές που περιορίζουν τα τετραγωνικά τους προκειμένου να συγκρατήσουν το μηνιαίο κόστος.

Τα στοιχεία της REMAX Ελλάς δείχνουν ότι το 2026 τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,8% πανελλαδικά και κατά 4,3% στην Αττική. Η μέση τιμή έχει φτάσει τα 9,2 ευρώ ανά τετραγωνικό, από 8,9 ευρώ το 2025, ενώ στον Δήμο Αθηναίων και τις όμορες περιοχές ανεβαίνει στα 9,8 ευρώ, με ετήσια αύξηση 5,4%.

Επτά στα δέκα μικρά σπίτια πάνω από 500 ευρώ

Στα μικρά διαμερίσματα, όπου στρέφεται κυρίως η φοιτητική ζήτηση, η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, στην Αθήνα το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. ζητεί πάνω από 400 ευρώ, ενώ περίπου επτά στα δέκα ξεπερνούν τα 500 ευρώ.

Στου Ζωγράφου, μια από τις παραδοσιακές φοιτητικές περιοχές, ένα στούντιο 35 τ.μ. κινείται περίπου στα 420 ευρώ και ένα δυάρι 50 τ.μ. φτάνει τα 590 ευρώ.

Η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική στην περιφέρεια. Στα Χανιά κατοικία 30-45 τ.μ. μπορεί να φτάσει τα 650 ευρώ, στο Ηράκλειο ένα δυάρι 50 τ.μ. έως τα 750 ευρώ, στα Ιωάννινα μικρά σπίτια έως 45 τ.μ. αγγίζουν τα 700 ευρώ και στην Καλαμάτα κατοικίες 50-60 τ.μ. φτάνουν ακόμη και τα 730 ευρώ.

Δημόσια στέγη μόνο για το 4,6%

Το μεγαλύτερο κενό εντοπίζεται στις δημόσιες φοιτητικές εστίες. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 9.200 δημόσιες κλίνες, όταν σχεδόν 200.000 φοιτητές εκτιμάται ότι σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία.

Η διαθέσιμη δημόσια στέγη καλύπτει επομένως μόλις το 4,6% των αναγκών, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος υπολογίζεται μεταξύ 15% και 18%. Παράλληλα, 17 πόλεις με πανεπιστημιακά τμήματα δεν διαθέτουν φοιτητική εστία.

Μέσω των έργων που έχουν δρομολογηθεί και των ΣΔΙΤ προβλέπεται να προστεθούν περίπου 8.600 νέες κλίνες, ενώ από το 2027 αναμένονται παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανακαίνισης σε 15 κτίρια φοιτητικών εστιών.

Ιδιωτικές εστίες με τιμές που πλησιάζουν μισθό

Το μεγάλο κενό της δημόσιας στέγης έχει ανοίξει την αγορά στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, οι οποίες επεκτείνονται πλέον από Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Λάρισα, Ρόδο, Ξάνθη και Κομοτηνή.

Πρόκειται συνήθως για επιπλωμένα studios 18-25 τ.μ., με το ενοίκιο να περιλαμβάνει ρεύμα, νερό, internet και πρόσθετες υπηρεσίες. Οι τιμές, όμως, είναι υψηλές: στην Αθήνα 19 τ.μ. μπορεί να κοστίζουν 610 ευρώ τον μήνα, στη Λάρισα 25 τ.μ. φτάνουν τα 570 ευρώ και στον Βόλο 22 τ.μ. περίπου τα 500 ευρώ.

Η φοιτητική στέγη έχει έτσι εξελιχθεί ταυτόχρονα σε μεγάλο οικογενειακό κόστος και σε αναπτυσσόμενη αγορά για το real estate. Τα μικρά διαμερίσματα αποτελούν πλέον περιζήτητο επενδυτικό προϊόν, ενώ το κενό στις δημόσιες εστίες δημιουργεί χώρο για νέες ιδιωτικές επενδύσεις.

Για τις οικογένειες, πάντως, το ενοίκιο είναι μόνο η αρχή. Με κοινόχρηστα, ενέργεια, τρόφιμα και μετακινήσεις, το συνολικό κόστος ενός φοιτητή μακριά από το σπίτι μπορεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις φοιτητικών συλλόγων, να προσεγγίζει ακόμη και τα 900 ευρώ τον μήνα.

Διαβάστε επίσης:

Καλπάζει ο πληθωρισμός: Στο 3,5% το 2026

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ποιοι πάνε στα ATM την επόμενη εβδομάδα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες (video)

Καμπανάκι SSM στις τράπεζες για «κόκκινα» εταιρικά δάνεια: Ποιους κλάδους αφορά και γιατί αγγίζει την τσέπη μας











