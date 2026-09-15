D Marinas Hellas: Αλλαγή ιδιοκτήτη, αυξημένα έσοδα και νέες κινήσεις στις ελληνικές μαρίνες τώρα

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Με αλλαγή ιδιοκτησιακής σκυτάλης, αυξημένα οικονομικά μεγέθη και σχέδια για νέες κινήσεις στην Ελλάδα προχωρά η D Marinas Hellas, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των μαρινών συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η ελληνική δραστηριότητα της D-Marin εμφανίζει ανοδική πορεία, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το 2025 να αυξάνεται στα 38,02 εκατ. ευρώ από 33,58 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 47,09 εκατ. ευρώ έναντι 40,59 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,71 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη των μεγεθών συμπίπτει με μια περίοδο σημαντικών εταιρικών αλλαγών, αλλά και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα.

Μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ήταν η απόκτηση του υπολοίπου 25% της Μαρίνας Ζέας από την ΕΤΑΔ, έναντι τιμήματος 10 εκατ. ευρώ. Με τη συναλλαγή, η D Marinas απέκτησε πλέον τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, ενώ η σύμβαση παραχώρησης της μαρίνας έχει παραταθεί έως τον Ιανουάριο του 2045.

Την ίδια ώρα, όμως, αλλάζει και ο ιδιοκτήτης του ίδιου του ομίλου. Η CVC Capital Partners έχει συμφωνήσει την πώληση της D-Marin στην InfraVia Capital Partners, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται εντός του 2026, μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων.

Το τίμημα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο δημοσιεύματα έχουν τοποθετήσει την αποτίμηση της D-Marin μεταξύ 1 και 1,5 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας και την αξία που έχουν αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου στη Μεσόγειο.

Στην ελληνική αγορά, η D-Marin έχει παρουσία στις μαρίνες Ζέας, Γουβιών, Λευκάδας και Πύλου, έχοντας δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια του κλάδου.

Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η διοίκηση εξετάζει νέους διαγωνισμούς παραχώρησης, αλλά και συμφωνίες διαχείρισης εγκαταστάσεων που ανήκουν σε τρίτους.

Οι ελληνικές μαρίνες έχουν, άλλωστε, μπει για τα καλά στο επενδυτικό ραντάρ διεθνών κεφαλαίων. Η άνοδος του θαλάσσιου τουρισμού, η ισχυρή παρουσία του yachting και η περιορισμένη προσφορά οργανωμένων θέσεων ελλιμενισμού δημιουργούν περιθώρια για νέες επενδύσεις, με την D-Marin να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.

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