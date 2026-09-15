AEGEAN: Άνοδος εσόδων και επιβατών, αλλά τα καύσιμα γύρισαν το εξάμηνο σε ζημίες

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Με περισσότερους επιβάτες και αυξημένο τζίρο, αλλά με την εκρηκτική άνοδο του κόστους των καυσίμων να «ροκανίζει» την κερδοφορία, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για την AEGEAN. Η αεροπορική εταιρία πέρασε σε ζημίες 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 47,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρά την ανθεκτικότητα που εμφάνισε η ταξιδιωτική ζήτηση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4%, στα 816,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν κατά 7%, στα 145,3 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, η AEGEAN εμφάνισε ζημίες 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 66 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση των αποτελεσμάτων έπαιξαν τα καύσιμα. Η συνολική καθαρή επιβάρυνση από την αύξηση της τιμής τους και τα δικαιώματα ρύπων έφτασε τα 40 εκατ. ευρώ, ακόμη και μετά την ωφέλεια από τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Πρόσθετη πίεση προήλθε από τις συναλλαγματικές αποτιμήσεις, οι οποίες προκάλεσαν ζημίες 14,1 εκατ. ευρώ, όταν στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν προσφέρει κέρδη 30,6 εκατ. ευρώ.

Η Μέση Ανατολή και οι 7,8 εκατ. επιβάτες

Στην επιχειρησιακή δραστηριότητα, η εικόνα ήταν καλύτερη. Η AEGEAN μετέφερε 7,8 εκατ. επιβάτες, 3% περισσότερους από πέρυσι, με τις προσφερόμενες θέσεις να αυξάνονται επίσης κατά 3%, στα 9,7 εκατ. Η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 6%, ενώ στο εξωτερικό παρέμεινε στα επίπεδα του 2025.

Στο διεθνές δίκτυο αποτυπώθηκε η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς από τον Μάρτιο περιορίστηκε τόσο η δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων σε μέρος του δικτύου όσο και η διασυνδεόμενη κίνηση μέσω του κόμβου της Αθήνας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 80,3%.

Η εικόνα βελτιώθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της AEGEAN, Δημήτρη Γερογιάννη, στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,8%, με άνοδο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, το ενεργειακό κόστος παραμένει ο μεγάλος πονοκέφαλος. Με την τιμή του jet fuel να βρίσκεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, σε επίπεδα διπλάσια από τις αρχές του έτους, η AEGEAN σχεδιάζει «ιδιαίτερα πειθαρχημένη πολιτική χωρητικότητας» για τους επόμενους 6-8 μήνες.

Παρά τις πιέσεις, το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται. Στο πρώτο εξάμηνο παραλήφθηκαν πέντε νέα Airbus A321neo, ανεβάζοντας σε 43 τα αεροσκάφη της οικογένειας neo που έχουν ενταχθεί στον στόλο, ενώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται ακόμη δύο A321neo.

Ισχυρό παραμένει και το ταμείο της εταιρείας. Στο τέλος Ιουνίου τα διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις ανέρχονταν σε 956,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 114 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, παρά την καταβολή μερίσματος 81,1 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025.

Το στοίχημα για την AEGEAN στο δεύτερο μισό του έτους είναι πλέον διπλό: να αξιοποιήσει τη συνεχιζόμενη ταξιδιωτική ζήτηση και ταυτόχρονα να περιορίσει την επίδραση των καυσίμων στην κερδοφορία, χωρίς να ανακόψει το επενδυτικό πρόγραμμα και την ανάπτυξη του δικτύου της.

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