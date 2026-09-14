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14.09.2026 08:10

Μέρισμα και νέες μετοχές βάζει στο τραπέζι η Alpha Trust Ανδρομέδα για τους επενδυτές της

14.09.2026 08:10
Alpha Trust – Ανδρομέδα

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Διπλή επιλογή δίνει στους μετόχους της η Alpha Trust – Ανδρομέδα, συνδυάζοντας τη διανομή μερίσματος με τη δυνατότητα επανεπένδυσής του σε νέες μετοχές της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή συνολικού ποσού 938.633 ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, που αντιστοιχεί σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ξανά το πενταετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, που είχε εγκριθεί το 2023 και θα βρίσκεται σε ισχύ έως το 2028.

Οι μέτοχοι θα μπορούν να επιλέξουν αν θα λάβουν το ποσό σε μετρητά, αν θα το επανεπενδύσουν σε νέες μετοχές ή αν θα χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά τις δύο δυνατότητες.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 365.259,20 ευρώ, με δυνατότητα έκδοσης έως 106.180 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η τιμή διάθεσης θα προκύψει από τον μέσο όρο των χρηματιστηριακών τιμών της προβλεπόμενης περιόδου, με έκπτωση 1%.

Η αποκοπή του δικαιώματος έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου και ως ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων έχει οριστεί η 13η Οκτωβρίου. Οι μέτοχοι θα μπορούν να δηλώσουν την επιλογή επανεπένδυσης από τις 14 έως τις 27 Οκτωβρίου, ενώ η πληρωμή του μερίσματος σε όσους επιλέξουν μετρητά θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Η κίνηση επιτρέπει στην Alpha Trust – Ανδρομέδα να συνδυάσει την απόδοση κεφαλαίου προς τους μετόχους με τη δυνατότητα διατήρησης μέρους των κεφαλαίων εντός της εταιρείας.

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