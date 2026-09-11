Ελευθέριος Βενιζέλος: Ανατροπή στο έργο της επέκτασης και νέος σχεδιασμός για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

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Από διαφορετική αφετηρία ξεκινά πλέον η μεγάλη επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς η διοίκηση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποφάσισε να ματαιώσει τον διαγωνισμό για το έργο και να προχωρήσει σε νέο μοντέλο σταδιακής ανάπτυξης των εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ελληνικές υποδομές.

Ο αρχικός διαγωνισμός αφορούσε έργο εκτιμώμενου προϋπολογισμού περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Στην τελική φάση είχαν παραμείνει δύο ισχυρά κατασκευαστικά σχήματα, οι κοινοπραξίες METKA – ΑΒΑΞ και Aktor – IC Ictas. Ωστόσο, ο ΔΑΑ επιλέγει πλέον διαφορετική διαδρομή, με τις εργασίες να προχωρούν σταδιακά αντί να ανατεθούν ως ένα ενιαίο μεγάλο έργο.

Βασικός λόγος είναι η ανάγκη να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβατική κίνηση καταγράφει νέα υψηλά επίπεδα. Η εκτέλεση ενός τόσο μεγάλου κατασκευαστικού προγράμματος παράλληλα με την καθημερινή λειτουργία του αεροδρομίου δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις και επιχειρησιακούς περιορισμούς.

Παράλληλα, η ταχύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις αύξηση της κίνησης οδηγεί σε αναθεώρηση και των αναγκών χωρητικότητας. Ο σχεδιασμός πλέον προβλέπει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων από 40 εκατ. επιβατών ετησίως, ενώ οι συνολικές επενδύσεις για την επέκταση μέχρι το τέλος του 2030 υπολογίζονται περίπου στα 950 εκατ. ευρώ.

Στα 15,8 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο εξάμηνο

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία της κίνησης. Από το αεροδρόμιο πέρασαν 15,8 εκατ. επιβάτες, αυξημένοι κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Η διεθνής κίνηση έφτασε τα 11,3 εκατ. επιβάτες και η εγχώρια τα 4,5 εκατ.

Η άνοδος των επιβατών, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων. Τα έσοδα του εξαμήνου υποχώρησαν κατά 2,8%, στα 299,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 81,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 11,6%.

Για το σύνολο του έτους η διοίκηση εξακολουθεί να προβλέπει καθαρή κερδοφορία κοντά στα 200 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο μέτωπο, ωστόσο, είναι πλέον η επέκταση: πώς ένα αεροδρόμιο που συνεχίζει να αυξάνει την κίνησή του θα μεγαλώσει χωρίς να διαταραχθεί η καθημερινή του λειτουργία.

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