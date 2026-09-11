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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

11.09.2026 08:25

Podcast – Σιγκαπούρη: Από τη βρετανική αποικιοκρατία στην κινεζική κυριαρχία

11.09.2026 08:25
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Εκεί, στην άκρη της Μαλαισίας, διακρίνει κάποιος το κρατίδιο της Σιγκαπούρης, ουσιαστικά μια πόλη, με εντυπωσιακή ανάπτυξη, πρότυπο σήμερα για τον τρόπο με τον οποίον έχει οργανωθεί. Η αποστολή του είναι να «φυλάγει» το στενό της Μάλακας, ένα από τα πιο κρίσιμα εμπορικά, θαλάσσια σταυροδρόμια σε ολόκληρον τον πλανήτη.

Κάποτε ήσαν οι Άγγλοι αποικιοκράτες αυτοί οι οποίοι ήθελαν να ελέγχουν το στενό, σήμερα οι Κινέζοι δείχνουν να ελέγχουν την κατάσταση σε αυτό το κρατίδιο. Άλλωστε, αποτελούν καταγωγικά το 75% του πληθυσμού του, όσο κι αν η υπογεννητικότητα το κατατάσσει στα τρία τελευταία κράτη, ως προς τον δείκτη δημογραφικού πολλαπλασιασμού του.

Γενικώς, σε πολλά ζητήματα η Σιγκαπούρη αποτελεί πρότυπο κι ένα από αυτά είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Πέρα από αυτό, έχει βρει τρόπο να συγκατοικήσουν οι εντυπωσιακοί ουρανοξύστες με τα ταπεινά αποικιοκρατικά κτίσματα, όπως και η πολύβουη μεγαλούπολη με τις καθημερινές, ανθρώπινες ανάγκες.

Όλα αυτά σε μια πόλη γεμάτη φως και πράσινο, που μοιάζει να έχει διαρκώς γιορτή. Τα εμπορικά καταστήματα, από τα μεγαλύτερα του κόσμου, δίπλα σε αλέες υψηλότατων δένδρων, οι δείκτες της οικονομίας, ανάλογα υψηλοί, δεν εμποδίζουν τις καθημερινές ανάσες των κατοίκων.

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