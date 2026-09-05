Podcast – Μαρία Ναυπλιώτου: «Και τότε και σήμερα, πάντα ηττημένος είναι ο λαός»

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Πάνω από 17.000 θεατές παρευρέθηκαν για την πρεμιέρα της παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στις 3 & 4 Ιουλίου.

Τώρα η παράσταση επιστρέφει για τις τελευταίες παρουσιάσεις της σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταλειφός, Αναστάσης Ροϊλός και Σταύρος Σβήγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 17μελή Χορό.

Με αυτή την αφορμή η σπουδαία ηθοποιός που υποδύεται την Άτοσσα, μίλησε στο topontiki.gr. Στην αρχή της συζήτησης αναφέρθηκε στην εκτίμηση που τρέφει στη δουλειά του σκηνοθέτη Χρήστου Θεοδωρίδη και δεν έκρυψε τη χαρά της για αυτή τη συνεργασία. Οι «Πέρσες» αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Αισχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιουργεί ένα «σκηνικό ρεπορτάζ» πολέμου, μόλις οκτώ χρόνια μετά την καταστροφή. Εδώ στους «Πέρσες», ο Χρήστος Θεοδωρίδης προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας τη σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και καίρια σύγχρονα ζητήματα.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια. Η «τραγωδία των ηττημένων» ανοίγει έναν διαχρονικό διάλογο: οι ηττημένοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά σε κάθε εποχή, σε κάθε πλευρά. Στο σημείο αυτό η Μαρία Ναυπλιώτου σχολίασε ότι διαχρονικά και τότε, αλλά και σήμερα πάντα ηττημένος είναι ο λαός. Αναφέρθηκε ακόμα στα όσα σήμερα μας απασχολούν, τόσο εσωτερικά, όσο και διεθνώς. Παρατήρησε ότι πολύ δύσκολα μπορεί κανείς σήμερα να βρει κάποια ελπίδα για το μέλλον. Είναι τα πράγματα δυσοίωνα, είπε. Τέλος κλείνοντας τη συνομιλία μας και αφού αναφέρθηκε στα προσεχή της σχέδια τόσο θεατρικά, όσο και τηλεοπτικά, υπογράμμισε ότι δυστυχώς η εξουσία και το σύστημα δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τον χώρο που ζούμε.

Υπόλοιποι σταθμοί της περιοδείας είναι :

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΕΑΚΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΑΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΑΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

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