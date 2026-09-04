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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

04.09.2026 08:00

Podcast – Αυτοκινητόδρομος Νεπάλ-Θιβέτ – Εκεί όπου συνέβη η καταστροφή

04.09.2026 08:00
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Την τελευταία εβδομάδα, ένα σημείο του πλανήτη, για το οποίο δεν διαθέτουμε πολλές πληροφορίες, μας συστήθηκε μέσα από μια καταστροφή, η οποία στοίχισε χιλιάδες ζωές και ανάλογες υλικές ζημίες.

Μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο που ενώνει το Νεπάλ – το Κατμαντού, συγκεκριμένα – με το Θιβέτ και που θα περίμενε κάποιος να διαθέτει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις μιας τέτοιας σύνδεσης. Αντ’ αυτών, ο πομπωδώς βαφτισμένος «αυτοκινητόδρομος της ειρήνης» αποτελεί έναν λασπόδρομο, που όμοιους του βλέπεις στα ντοκιμαντέρ του National Geographic, να τον διασχίζουν νταλίκες, οι οποίες ακροβατούν πάνω από γκρεμούς και «βόηθα Παναγιά…» μην συναντηθούν η μία με την άλλη.

Ούτε ίχνος ασφαλτόστρωσης, λάσπες που πάνω τους, στις στροφές, κολλούν τα φορτηγά, ελικοειδείς διαδρομές. Από πάνω τα Ιμαλάια, από κάτω χαράδρες, στις οποίες φουσκώνουν τα νερά, όπως κατεβαίνουν από τα ψηλά, με αποτέλεσμα αυτό που ζήσαμε πριν κάποιες ημέρες: πλημμύρες, θάνατοι και καταστροφές.

Όλα αυτά, βέβαια, όσο να φτάσουμε στα σύνορα με το Θιβέτ, όπου τα πάντα αλλάζουν. Ο λασπόδρομος γίνεται άσφαλτος, και βρισκόμαστε σε μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη κινεζική επαρχία, όπου η παραδοσιακή πνευματικότητα υποχωρεί στο όνομα της εκβιομηχάνισης. Τα μοναστήρια αραιόσπαρτα και στην πρωτεύουσα Λάσα το ανάκτορο τς Ποτάλα, κατοικία των Δαλάι Λάμα, τώρα ένα μουσείο.

Περιμένει τον 14ο Δαλάι Λάμα, μήπως και ενώσει τη σορό του με αυτήν των προκατόχων του, που βρίσκονται εκεί θαμμένοι. Εν ζωή, πάντως, δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του στην ιερή έκταση των βουδιστών, όσο αυτή διεκδικεί την ανεξαρτησία της και την αυτονομία της.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:45
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