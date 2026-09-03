Podcast – Σοφία Μανουσάκη: «Θείο Δώρο για μένα οι συνεργασίες μου με Μίκη, Κορκολή και Χατζηνάσιο»

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Η Σοφία Μανουσάκη ανεβαίνει σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων για μια ξεχωριστή συναυλιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, συναίσθημα και μεγάλες ερμηνείες!

Με αυτή την αφορμή η ταλαντούχος ερμηνεύτρια μίλησε στο topontiki.gr. Με τη μοναδική φωνή της, την δυναμική σκηνική παρουσία της και μια επίλεκτη ομάδα εξαιρετικών μουσικών, η Σοφία Μανουσάκη μας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο εναλλαγές, από δυνατές εκρηκτικές στιγμές, μέχρι τις πιο τρυφερές και συγκινητικές ερμηνείες.

Ερμηνεύοντας δικά της τραγούδια, όπως τον «Άγιο Έρωτα», το «Ερωτευόμαστε ξανά», αλλά και αγαπημένα τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει, όπως «Ο Άγγελός μου», «Καμιά Φορά», «Συναυλία», «Σε έχω ερωτευτεί», «Δεν είσαι εδώ», «Το πάρτυ», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρο μου» και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια, που η Σοφία Μανουσάκη απογειώνει με τη δική της ξεχωριστή ερμηνεία.

Με τρεις χρυσούς δίσκους στο ενεργητικό της, η Σοφία Μανουσάκη ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία δίπλα στον σπουδαίο συνθέτη Στέφανο Κορκολή και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Μαρία Φαραντούρη, ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Χατζηνάσιος.

Μίλησε για τις συνεργασίες της στα δέκα χρόνια καριέρας της και πόσο τυχερή υπήρξε που στο ξεκίνημα της συναντήθηκε με αυτούς τους σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Αναφέρθηκε ακόμα και στην ευκαιρία που της δόθηκε να τραγουδήσει στο Ηρώδειο, το Μέγαρο, το Αρχαίο Θέατρο της Μικρής Επιδαύρου καθώς και στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και την Όπερα του Καΐρου. Μίλησε επίσης και για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «1st» σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου που κυκλοφορεί σε βινύλιο από την Heaven Music.

Tέλος η συνομιλία μας έκλεισε με την ευχή και επιθυμία της Σοφίας για μια συνεργασία στο μέλλον με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Αμέσως μετά το τέλος του podcast απολαύστε το τραγούδι της με τίτλο «Άγιος Έρωτας», σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

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