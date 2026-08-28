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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

28.08.2026 08:00

Podcast – e-ταξίδια, τι μπορεί να πάει στραβά…

28.08.2026 08:00
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Όταν είσαι «παλιός ταξιδευτής», από εκείνους με το σακίδιο στον ώμο και το «όπου γης και πατρίς», τότε όλη τούτη η διαδικτυακή εισβολή δεν μπορεί παρά να σου προκαλεί έντονη δυσθυμία, αλλά και λειτουργικά προβλήματα.

Εντάξει, έχεις απαλλαγεί από το άγχος του «βρες ξενοδοχείο, ότι ώρα και να είναι, όπου κι αν βρίσκεσαι». Έχεις γλιτώσει την αναζήτηση τρόπων μετακίνησης, σε απομονωμένα και δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη. Έχεις έναν εύχρηστο χάρτη των σημείων όπου βρίσκεσαι, και άλλα παρόμοια.

Εάν όμως δεν διαθέτεις διαδίκτυο ή δεδομένα, εκεί όπου βρίσκεσαι; Εάν εξαντληθεί η μπαταρία σου και δεν έχεις τρόπο επαναφόρτισης; Εάν δεν γνωρίζεις τη μεθοδολογία χρήσης της τάδε εφαρμογής ή του δείνα τρόπου διαχείρισης του ταξιδιού;

Δεν είναι τόσο απίθανα όλα αυτά. Προσθέτοντας και τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, ο οποίος μπορεί να σου δημιουργήσει μύρια προβλήματα και να θέσει μια σειρά αναπάντεχα προσκόμματα, τότε αντιλαμβάνεται κάποιος πως η διαδικτυακή έκταση δεν είναι ένας ταξιδιωτικός παράδεισος, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε μια γήινη κόλαση. Όλες οι ιστορίες του επεισοδίου έχουν για βάση τους πραγματικά περιστατικά.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:46
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