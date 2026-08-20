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Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

20.08.2026 07:16

Podcast – Πέτρος Μάρκαρης: «Μ’ έχει εξοργίσει τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, η ανεξέλεγκτη τάση των υψηλών ενοικίων»

20.08.2026 07:16
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Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κείμενα το νέο μυθιστόρημα του κορυφαίου συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας με τίτλο: «Όλα για την ανάπτυξη». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Είναι πάγια τακτική του συγγραφέα να γράφει ένα νέο μυθιστόρημα, όταν κάτι τον εξοργίζει πάρα πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είπε: «Μ’ έχει εξοργίσει τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, η ανεξέλεγκτη τάση των υψηλών ενοικίων». Το γεγονός αυτό υπήρξε η αφορμή της συγγραφής του νέου μυθιστορήματος. Σχετικά με την υπόθεση, έχουμε μια νέα ιστορία του αστυνόμου Χαρίτου. Ένα κύμα διαμαρτυρίας ξεσπά στην Αθήνα λόγω των υψηλών ενοικίων και της δύσκολης διαβίωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάληψη του Πάρκου στο Ελληνικό, του νέου συμβόλου της ανάπτυξης αλλά και της ανισότητας. Όταν ένας από τους κορυφαίους διευθυντές της κατασκευαστικής εταιρείας βρίσκεται δολοφονημένος στις πολυτελείς κατοικίες της περιοχής, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Με μια σπασμωδική κίνηση εκτόνωσης, η κυβέρνηση εκκενώνει μια δομή φιλοξενίας στο Αττικό Άλσος για να μεταφέρει εκεί τους διαδηλωτές.

Ο κύκλος της βίας, όμως, δεν κλείνει: η έκρηξη μιας βόμβας στη δομή αφήνει πίσω της μια νεκρή γυναίκα. Ο Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής Κώστας Χαρίτος και η αστυνόμος Αντιγόνη Φερλέκη αναλαμβάνουν να ξεδιαλύνουν ένα κουβάρι γεμάτο πολιτικές σκοπιμότητες, real estate και κοινωνική απελπισία. Ο Πέτρος Μάρκαρης επιστρέφει, λοιπόν, με ένα αμείλικτο κοινωνικό νουάρ για την Αθήνα των δύο ταχυτήτων: εκείνη των χρυσών επενδύσεων και εκείνη της καθημερινής επιβίωσης.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:22
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