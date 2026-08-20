Ουκρανία: Επτά νεκροί και 33 τραυματίες από μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο (videos)

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο και ένας στην περιφέρειά του κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον εχθρό. Άλλοι 33 τραυματίστηκαν» στη νυχτερινή επιδρομή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram. Στην περιοχή Μπρόβαρι, στα περίχωρα του Κιέβου, σκοτώθηκε άνδρας και τραυματίστηκε δεύτερος, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο.

«Ως τις 03:20, συνέπειες της επίθεσης του εχθρού είχαν αναφερθεί σε πάνω από 12 τοποθεσίες στις συνοικίες Νταρνίτσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι (…) Πολυκατοικίες, δομή υγείας και εκπαιδευτικός θεσμός υπέστησαν ζημιές. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες που εκτείνονται σε μεγάλη επιφάνεια», ανέφερε ακόμη η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου.

RUSSIAN FORCES LAUNCH HEAVY MISSILE BOMBARDMENT ON UKRAINIAN CAPITAL KYIV



Russian forces launched a massive aerial bombardment involving approximately 70 missiles, including X-101 cruise missiles, striking Boryspil, Brovary, and the capital city.



The strikes inflicted severe… https://t.co/V9BPCTdTj7 pic.twitter.com/SUx39gNfGI — Inside the conflict (@InsidConflict) August 20, 2026

Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε δώσει προκαταρκτικό απολογισμό που έκανε λόγο για δυο νεκρές.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχτηκε επίθεση από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε ο Κλίτσκο.

Παράλληλα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο, από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο, μεταξύ άλλων.

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