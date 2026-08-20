Οι Χούθι πιέζουν ξανά τους Σαουδάραβες

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Στις 20 Ιουλίου 2026 ο Γιάχια Σάρι, στρατιωτικός εκπρόσωπος των Υεμενιτών ανταρτών Χούθι, ανακοίνωσε την επιβολή «ναυτικού αποκλεισμού» κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πλοία που συνδέονταν με τη Σαουδική Αραβία ή κατευθύνονταν προς σαουδαραβικά λιμάνια θα αποτελούσαν στόχους. Η απειλή είχε ιδιαίτερη σημασία επειδή η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, κυρίως το Γιανμπού, όπου από τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ως εναλλακτική οδό εξαγωγής πετρελαίου, όταν η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι προβληματική.

Η ανακοίνωση του ναυτικού αποκλεισμού σηματοδότησε μια νέα φάση στην επιθετική δραστηριότητα των Χούθι, οι οποίοι δεν περιορίστηκαν σε επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά επιχείρησαν να πλήξουν τόσο τη σαουδαραβική ενεργειακή υποδομή όσο και κυβερνητικές δυνάμεις στο εσωτερικό της Υεμένης. Στόχος φαίνεται να είναι η αύξηση του οικονομικού και πολιτικού κόστους για το Ριάντ, προκειμένου να περιορίσει τη στρατιωτική του πίεση εναντίον των Χούθι.

Επιθετική δραστηριότητα των Χούθι

Η ανακοίνωση των Χούθι δεν έμεινε σε επίπεδο λεκτικής απειλής, καθώς από την επόμενη ημέρα άρχισαν να επικοινωνούν μέσω ασυρμάτου με εμπορικά πλοία, που κατευθύνονταν προς σαουδαραβικά λιμάνια, απαιτώντας να διακόψουν την πορεία τους και να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια περιστατικά από τις 20 Ιουλίου έως την τρέχουσα εβδομάδα.

Ημερομηνία Κύρια περιστατικά της νέας εκστρατείας των Χούθι 20 Ιουλίου Ανακοίνωση του «ναυτικού αποκλεισμού» 21 Ιουλίου Προειδοποιήσεις προς εμπορικά πλοία 22 Ιουλίου Επιθέσεις στα σαουδαραβικά πλοία «Encelia» και «Layla» 24 Ιουλίου Επίθεση στο δεξαμενόπλοιο «NCC Masa» 24-25 Ιουλίου Ανακοίνωση των Χούθι για επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στα λιμάνια Γιανμπού και Τζιζάν (νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία) στην Ερυθρά Θάλασσα 28 Ιουλίου Επίθεση κατά του δεξαμενόπλοιου «NCC Ghazal» 5 Αυγούστου Ανακοίνωση των Χούθι για επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, ένα ανοιχτά του Γιανμπού και ένα στον Κόλπο του Άντεν 9-15 Αυγούστου Επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του υεμενιτικού λιμένα της Μόχα 11 Αυγούστου Επίθεση στο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας φορτηγό «Tihamah» στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, με ανθρώπινες απώλειες 13 Αυγούστου Επίθεση με drones στο διυλιστήριο της Saudi Aramco στο Τζιζάν 14 Αυγούστου Επίθεση με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Νατζράν (κοντά στα σύνορα με την Υεμένη) 16 Αυγούστου – σήμερα Η επιθετική εκστρατεία συνεχίζεται, με την απειλή κατά της σαουδαραβικής ναυτιλίας και των ενεργειακών υποδομών να παραμένει ενεργή

Επιπτώσεις στις εξαγωγές του σαουδαραβικού πετρελαίου

Η εκστρατεία των Χούθι δεν περιορίζεται στις επιθέσεις κατά πλοίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, αλλά έχει αρχίσει να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Reuters, δεξαμενόπλοια που φορτώνουν στο Γιανμπού κινούνται με απενεργοποιημένο το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης (AIS), προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους στην απειλή των Χούθι. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία αυξάνει τη μεταφορά πετρελαίου προς βορρά, μέσω της διώρυγας του Σουέζ και του αιγυπτιακού πετρελαιαγωγού SUMED, ο οποίος συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Η κίνηση μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ έχει μειωθεί σε περίπου 32 πλοία ημερησίως, από περίπου 50 πριν από την ανακοίνωση του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τους Business Times, στις 17 Αυγούστου αρκετοί ασιατικοί αγοραστές πετρελαίου αρνήθηκαν να παραλάβουν σαουδαραβικό αργό από το Γιανμπού λόγω της αυξημένης απειλής των Χούθι. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Saudi Aramco ζήτησε από διυλιστήρια σε Κίνα, Ινδία και Ταϊβάν να παραλάβουν φορτία από το λιμάνι, αλλά αρκετοί αγοραστές εμφανίζονται απρόθυμοι.

Ο εξαναγκασμός της Σαουδικής Αραβίας

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) εκτιμά ότι οι Χούθι επέβαλαν τον ναυτικό αποκλεισμό προκειμένου να αποτρέψουν νέες σαουδαραβικές επιθέσεις εναντίον τους. Στη συνέχεια απείλησαν με διεύρυνση των επιθέσεων σε σαουδαραβικούς στόχους, επιδιώκοντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στο Ριάντ.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ασυμμετρία του κόστους. Οι Χούθι δεν χρειάζεται να διακόψουν πλήρως τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα για να επιτύχουν σημαντικό αποτέλεσμα. Αρκεί να δημιουργήσουν περιβάλλον αβεβαιότητας και κινδύνου, το οποίο θα υποχρεώνει τις ναυτιλιακές εταιρείες να τροποποιούν τα δρομολόγιά τους, να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και να αντιμετωπίζουν υψηλότερα ασφάλιστρα.

Αντίστοιχη εκτίμηση διατυπώνει και το βρετανικό ινστιτούτο Chatham House, σύμφωνα με το οποίο στόχος των Χούθι δεν είναι κατ’ ανάγκη η βύθιση μεγάλου αριθμού πλοίων, αλλά η δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας, ώστε να αυξάνονται τα ασφάλιστρα, να τροποποιούνται τα δρομολόγια και να μεταφέρεται το οικονομικό κόστος στους αντιπάλους τους.

Το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στο επίκεντρο

Η εκστρατεία των Χούθι απέκτησε ευρύτερη στρατηγική σημασία με τη μεταφορά της πίεσης προς το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Η επίθεση της 11ης Αυγούστου στο «Tihamah», αιγυπτιακής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη του πληρώματος και δύο μέλη των δυνάμεων διάσωσης, αποτέλεσε σημαντική κλιμάκωση της ναυτικής εκστρατείας. Οι Χούθι υποστήριξαν ότι το πλοίο μετέφερε σαουδαραβικό στρατιωτικό εξοπλισμό, χωρίς ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός να έχει επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, οι συνεχείς επιθέσεις εναντίον της Μόχα, λιμανιού του νοτιοδυτικού άκρου της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, δείχνουν ότι οι Χούθι επιδιώκουν να διατηρήσουν υψηλή πίεση και στις παράκτιες υποδομές. Σύμφωνα με το Reuters, έως τις 15 Αυγούστου το λιμάνι είχε δεχθεί περισσότερους από 25 πυραύλους, με αποτέλεσμα επτά νεκρούς και ζημιές περίπου 16 εκατ. δολαρίων, ενώ οι εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες ανεστάλησαν.

Η διεθνοποίηση της κρίσης

Η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι και η αυξανόμενη απειλή για τη ναυσιπλοΐα οδήγησαν στη συγκρότηση του «Πολυεθνικού Συνασπισμού Θαλάσσιας Άμυνας» (MMDC), υπό σαουδαραβική διοίκηση, με στόχο την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Έως τις 14 Αυγούστου ο συνασπισμός είχε περάσει από τη φάση της πολιτικής συμφωνίας στη θεσμική και επιχειρησιακή συγκρότηση, με τη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών διοίκησης, συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αντιπαράθεση Ριάντ-Χούθι μετατρέπεται σε ευρύτερο ζήτημα ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν η πίεση αυτή θα οδηγήσει το Ριάντ σε αλλαγή της στάσης του ή σε έναν νέο κύκλο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι Ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

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