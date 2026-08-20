Τραμπ σε πόλεμο δύο μετώπων: «Οικονομική D-Day» κατά του Ιράν και των συμμάχων του – Το χρέος των ΗΠΑ σπάει ρεκόρ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με «τρομερές οικονομικές συνέπειες» οποιαδήποτε χώρα, επιχείρηση ή θεσμός προσφέρει οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε την «πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου» που έχει γίνει ποτέ κατά χώρας, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν και οι ίδιες αυξανόμενες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά τους, με το ομοσπονδιακό χρέος να έχει ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια.

Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικό πόλεμο το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν είχε την ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία μαζί του, αλλά «απέτυχε να την εκμεταλλευτεί».

«Κανείς δεν έδωσε στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία από εμένα. Τραγικά για εκείνους, απέτυχαν να την πάρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι πλέον ξεκινά «η πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έγινε ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», κάνοντας λόγο για «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την επιχείρηση «οικονομική D-Day», υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα θα έχουν ιστορικό χαρακτήρα και θα περιορίσουν σημαντικά τη δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.

Απειλές σε χώρες που θα στηρίξουν την Τεχεράνη

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν «οποιοδήποτε είδος σωσιβίου» στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει «τρομερές οικονομικές συνέπειες».

«Λαθρεμπόριο πετρελαίου, ανταλλαγές νομισμάτων, μεταφορές ρευστότητας, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νηογνώμονες, εταιρείες-βιτρίνες – όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που σχεδιάζει να προωθήσει.

Η πίεση στην Τεχεράνη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι θα διακόψουν όλες τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις με το Ιράν, μετά από νέα πυραυλική απειλή από την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση τη θαλάσσια κυκλοφορία, οι οποίοι τελικά κατέπεσαν στη θάλασσα.

Η απόφαση των ΗΑΕ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ιρανικές οντότητες χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ντουμπάι για μεταφορές χρημάτων μέσω ανταλλακτηρίων και εταιρειών-κελυφών.

Μετά την κίνηση του Άμπου Ντάμπι, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις γειτονικές χώρες του Κόλπου ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς τον αμερικανικό στρατό θα θεωρηθεί συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο «οικονομικός πόλεμος» με φόντο το χρέος των 40 τρισ. δολαρίων

Η νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοινώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ένα ιστορικό επίπεδο δημόσιου χρέους.

Μετά την τελευταία έκδοση αξιόγραφων την Τρίτη, το χρέος του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ ανήλθε στα 40,047 τρισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της αύξησης του δανεισμού που συνδέεται με δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και με το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Η αύξηση αυτή ήταν ταχύτερη από τις προβλέψεις. Η Υπηρεσία Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτιμούσε μέχρι πρόσφατα ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος θα έφτανε τα 39,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η επιστροφή χρημάτων που είχαν καταβληθεί από εταιρείες ως τελωνειακοί δασμοί, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο που ακύρωσε μεγάλο μέρος των μέτρων αυτών, επιβάρυνε περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ έχει πλέον αγγίξει το 125% και συνεχίζει να αυξάνεται, παρά τη διατήρηση της ανάπτυξης στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Η αύξηση του δημόσιου χρέους σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Τότε, το αμερικανικό χρέος βρισκόταν λίγο πάνω από το 64% του ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από τις αρχές του αιώνα, ενώ το έλλειμμα κυμάνθηκε μεταξύ 5,2% και 6,2% του ΑΕΠ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2020, τη χρονιά της πανδημίας του νέου κορονοϊού, είχε εκτοξευθεί ακόμη και στο 15%.

Η Τζέσικα Ριντλ, ειδική σε θέματα προϋπολογισμού στο Brookings Institution, εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης του ελλείμματος «δεν είναι βιώσιμος», υπολογίζοντας ότι το ετήσιο έλλειμμα φτάνει περίπου τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ

Παρά τη μείωση της έντασης των εχθροπραξιών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη μετά από σχεδόν έξι μήνες πολέμου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για την παγκόσμια ενέργεια, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ομάν διεξάγουν ξεχωριστές συνομιλίες με την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό κλείσει λόγω της σύγκρουσης.

Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και έχει αυξήσει την πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση για το κόστος του πολέμου.

Οι πολιτικές πιέσεις στον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, λόγω της δυσαρέσκειας για το κόστος της σύγκρουσης αλλά και για τις επιπτώσεις της στους καταναλωτές.

Παράλληλα, υπάρχουν ανησυχίες για τη μείωση ορισμένων κρίσιμων κατηγοριών πυρομαχικών στα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Τραμπ, που συχνά προβάλλει το προφίλ του απρόβλεπτου ηγέτη, φαίνεται το τελευταίο διάστημα να επιλέγει περισσότερο την οικονομική πίεση παρά μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αντιμετωπίζει επίσης πολιτικό κόστος για το οικονομικό βάρος της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις της στο αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Διαβάστε επίσης:

«Η πιο κακή μητέρα της Βρετανίας»: Υπέβαλλε τον γιο της σε αχρείαστες επεμβάσεις για χρήματα – Πώς αποκαλύφθηκε η εξαπάτηση (Video)

Νετανιάχου: Κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία

Φιλαδέλφεια: Καταζητείται άνδρας με μάσκα κούκλας που τρομοκρατεί κατοίκους – «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» (Video)