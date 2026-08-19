«Η πιο κακή μητέρα της Βρετανίας»: Υπέβαλλε τον γιο της σε αχρείαστες επεμβάσεις για χρήματα – Πώς αποκαλύφθηκε η εξαπάτηση (Video)

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Η γυναίκα που τα βρετανικά μέσα χαρακτήρισαν «η πιο κακή μαμά της Βρετανίας» υπέβαλλε επί χρόνια τον γιο της, Μάθιου Χέιντεν-Τζόνσον, σε αχρείαστες θεραπείες και επεμβάσεις, παρουσιάζοντάς τον ως βαριά άρρωστο παιδί. Σήμερα, στα 25 του, ο ίδιος μιλά για την κακοποίηση που υπέστη, τις ουλές που εξακολουθεί να φέρει και τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε η πολυετής εξαπάτηση της μητέρας του.

Από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ο Μάθιου χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο και υποβαλλόταν σε θεραπείες για κυστική ίνωση, εγκεφαλική παράλυση, διαβήτη και τροφικές αλλεργίες.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, η μητέρα του είχε επινοήσει τα προβλήματα υγείας, προβάλλοντάς τον ως «το πιο άρρωστο παιδί της Βρετανίας», με στόχο τη δημοσιότητα και οικονομικά οφέλη.

«Έχω ακόμη ουλές από την επέμβαση»

Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning» του ITV, ο Μάθιου αναφέρθηκε στην τοποθέτηση σωλήνα σίτισης, για την οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε γενική αναισθησία.

«Χρειάστηκε χειρουργείο για να τοποθετηθεί και έχω ακόμη σημάδια από αυτό, επειδή στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί», είπε.

Για περισσότερα από έξι χρόνια βρέθηκε σε καθεστώς συνεχών ιατρικών ελέγχων και παρεμβάσεων. Συνολικά καταγράφηκαν 325 ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε εννέα φορές σε γενική αναισθησία.

Πώς αποκαλύφθηκε η εξαπάτηση

Οι πρώτες σοβαρές υποψίες προέκυψαν από επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενους στο σχολείο του, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσαν οι μετρήσεις σακχάρου. Γιατροί είπαν στη Χέιντεν-Τζόνσον ότι η συσκευή μέτρησης ήταν δήθεν προβληματική και της έδωσαν άλλη, με δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων.

Από τα δεδομένα προέκυψε ότι επαναλάμβανε τις μετρήσεις μέχρι να εμφανιστεί ένδειξη που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη διαβήτη.

«Χρησιμοποιούσε την ένδειξη που έδειχνε ασθένεια και όχι εκείνες που πιθανότατα ήταν οι πραγματικές», ανέφερε ο Μάθιου, σημειώνοντας ότι έτσι αποκαλύφθηκε η χειραγώγηση.

Δημοσιότητα, δωρεές και συναντήσεις με διάσημους

Στο πλαίσιο της κατασκευασμένης εικόνας, η Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον είχε τον γιο της συνδεδεμένο με φιάλη οξυγόνου και είχε γεμίσει το δωμάτιό του με ιατρικό εξοπλισμό.

Η υπόθεση είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να συναντήσουν, μεταξύ άλλων, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον Σάιμον Κάουελ.

Η οικογένεια είχε λάβει επίσης δωρεάν εισιτήρια, ταξίδια, παροχές και δωρεές χιλιάδων λιρών, ενώ η μητέρα είχε διεκδικήσει για τον Μάθιου εθνικό βραβείο θάρρους.

Αργότερα, οι Αρχές εντόπισαν βίντεο από διακοπές στα οποία το παιδί φαινόταν να τρέχει, να κολυμπά και να τρώει κανονικά, εικόνες ασύμβατες με την κατάσταση που παρουσίαζε η μητέρα του.

Η καταδίκη της μητέρας

Το 2010, η Χέιντεν-Τζόνσον καταδικάστηκε από δικαστήριο του Έξετερ σε τρία χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για κακοποίηση παιδιού και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Ο δικαστής είχε χρησιμοποιήσει πέντε χαρακτηρισμούς για να περιγράψει τη συμπεριφορά της: «σκληρή, χειριστική, διεστραμμένη, διαταραγμένη και αξιολύπητη».

Ο Μάθιου έχει πλέον διακόψει τις σχέσεις μαζί της, απόφαση που, όπως είπε, επηρεάστηκε και από τον τρόπο με τον οποίο εκείνη αντιμετώπισε την αδελφή του, Λόρα.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν αισθάνεται τόσο οργή όσο απογοήτευση επειδή χρειάστηκε τόσο μεγάλο διάστημα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, θεωρώντας ότι οι Αρχές θα μπορούσαν να είχαν αντιληφθεί νωρίτερα τι συνέβαινε.

Η υπόθεση σε νέο ντοκιμαντέρ

Η ιστορία παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Love You To Death», το οποίο εξετάζει την υπόθεση και την πολυετή κακοποίηση του Μάθιου.

Lisa Hayden-Johnson won public sympathy with her fight for her son Matthew's medical care, but behind the headlines lay a shocking deception, was Matthew really Britain's sickest child? #LoveYouToDeath comes to @Channel4 tonight at 9pm pic.twitter.com/69SJSHsaoF — 4Viewers (@4Viewers) August 19, 2026

Η περίπτωση της Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον έχει συνδεθεί με τη διαταραχή Factitious Disorder Imposed on Another (FDIA), παλαιότερα γνωστή ως «Σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου», κατά την οποία ένας γονέας ή φροντιστής επινοεί ή προκαλεί συμπτώματα ασθένειας σε άλλο πρόσωπο, συνήθως παιδί.

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