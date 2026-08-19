search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 01:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 23:58

«Η πιο κακή μητέρα της Βρετανίας»: Υπέβαλλε τον γιο της σε αχρείαστες επεμβάσεις για χρήματα – Πώς αποκαλύφθηκε η εξαπάτηση (Video)

19.08.2026 23:58
hayden mom

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η γυναίκα που τα βρετανικά μέσα χαρακτήρισαν «η πιο κακή μαμά της Βρετανίας» υπέβαλλε επί χρόνια τον γιο της, Μάθιου Χέιντεν-Τζόνσον, σε αχρείαστες θεραπείες και επεμβάσεις, παρουσιάζοντάς τον ως βαριά άρρωστο παιδί. Σήμερα, στα 25 του, ο ίδιος μιλά για την κακοποίηση που υπέστη, τις ουλές που εξακολουθεί να φέρει και τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε η πολυετής εξαπάτηση της μητέρας του.

Από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ο Μάθιου χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο και υποβαλλόταν σε θεραπείες για κυστική ίνωση, εγκεφαλική παράλυση, διαβήτη και τροφικές αλλεργίες.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, η μητέρα του είχε επινοήσει τα προβλήματα υγείας, προβάλλοντάς τον ως «το πιο άρρωστο παιδί της Βρετανίας», με στόχο τη δημοσιότητα και οικονομικά οφέλη.

«Έχω ακόμη ουλές από την επέμβαση»

Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning» του ITV, ο Μάθιου αναφέρθηκε στην τοποθέτηση σωλήνα σίτισης, για την οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε γενική αναισθησία.

«Χρειάστηκε χειρουργείο για να τοποθετηθεί και έχω ακόμη σημάδια από αυτό, επειδή στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί», είπε.

Για περισσότερα από έξι χρόνια βρέθηκε σε καθεστώς συνεχών ιατρικών ελέγχων και παρεμβάσεων. Συνολικά καταγράφηκαν 325 ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε εννέα φορές σε γενική αναισθησία.

Πώς αποκαλύφθηκε η εξαπάτηση

Οι πρώτες σοβαρές υποψίες προέκυψαν από επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενους στο σχολείο του, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσαν οι μετρήσεις σακχάρου. Γιατροί είπαν στη Χέιντεν-Τζόνσον ότι η συσκευή μέτρησης ήταν δήθεν προβληματική και της έδωσαν άλλη, με δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων.

Από τα δεδομένα προέκυψε ότι επαναλάμβανε τις μετρήσεις μέχρι να εμφανιστεί ένδειξη που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη διαβήτη.

«Χρησιμοποιούσε την ένδειξη που έδειχνε ασθένεια και όχι εκείνες που πιθανότατα ήταν οι πραγματικές», ανέφερε ο Μάθιου, σημειώνοντας ότι έτσι αποκαλύφθηκε η χειραγώγηση.

Δημοσιότητα, δωρεές και συναντήσεις με διάσημους

Στο πλαίσιο της κατασκευασμένης εικόνας, η Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον είχε τον γιο της συνδεδεμένο με φιάλη οξυγόνου και είχε γεμίσει το δωμάτιό του με ιατρικό εξοπλισμό.

Η υπόθεση είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να συναντήσουν, μεταξύ άλλων, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον Σάιμον Κάουελ.

Η οικογένεια είχε λάβει επίσης δωρεάν εισιτήρια, ταξίδια, παροχές και δωρεές χιλιάδων λιρών, ενώ η μητέρα είχε διεκδικήσει για τον Μάθιου εθνικό βραβείο θάρρους.

Αργότερα, οι Αρχές εντόπισαν βίντεο από διακοπές στα οποία το παιδί φαινόταν να τρέχει, να κολυμπά και να τρώει κανονικά, εικόνες ασύμβατες με την κατάσταση που παρουσίαζε η μητέρα του.

Η καταδίκη της μητέρας

Το 2010, η Χέιντεν-Τζόνσον καταδικάστηκε από δικαστήριο του Έξετερ σε τρία χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για κακοποίηση παιδιού και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Ο δικαστής είχε χρησιμοποιήσει πέντε χαρακτηρισμούς για να περιγράψει τη συμπεριφορά της: «σκληρή, χειριστική, διεστραμμένη, διαταραγμένη και αξιολύπητη».

Ο Μάθιου έχει πλέον διακόψει τις σχέσεις μαζί της, απόφαση που, όπως είπε, επηρεάστηκε και από τον τρόπο με τον οποίο εκείνη αντιμετώπισε την αδελφή του, Λόρα.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν αισθάνεται τόσο οργή όσο απογοήτευση επειδή χρειάστηκε τόσο μεγάλο διάστημα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, θεωρώντας ότι οι Αρχές θα μπορούσαν να είχαν αντιληφθεί νωρίτερα τι συνέβαινε.

Η υπόθεση σε νέο ντοκιμαντέρ

Η ιστορία παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Love You To Death», το οποίο εξετάζει την υπόθεση και την πολυετή κακοποίηση του Μάθιου.

Η περίπτωση της Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον έχει συνδεθεί με τη διαταραχή Factitious Disorder Imposed on Another (FDIA), παλαιότερα γνωστή ως «Σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου», κατά την οποία ένας γονέας ή φροντιστής επινοεί ή προκαλεί συμπτώματα ασθένειας σε άλλο πρόσωπο, συνήθως παιδί.

Διαβάστε επίσης:

Συντριβή ελικοπτέρου στην Κένυα: Νεκρός ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, η σύζυγός του και πέντε Αμερικανοί (Video)

Ισπανία: Νέα μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης – Εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους 3.500 κάτοικοι (Video)

Πώς η «επιδημία» διαφθοράς στην ουκρανική κυβέρνηση στριμώχνει τον Ζελένσκι στα σκοινιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
harry-meghan
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν μόνιμα στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας

capitol
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια

hayden mom
ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο κακή μητέρα της Βρετανίας»: Υπέβαλλε τον γιο της σε αχρείαστες επεμβάσεις για χρήματα – Πώς αποκαλύφθηκε η εξαπάτηση (Video)

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι (λίγοι) θα πάρουν πραγματικά αυξήσεις, οι ωφελημένοι και οι χαμένοι από τις ρυθμίσεις

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 01:01
harry-meghan
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν μόνιμα στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας

capitol
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια

1 / 3