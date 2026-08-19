Ισπανία: Νέα μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης – Εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους 3.500 κάτοικοι (Video)

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Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον μιας νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τετάρτη, 19/8, δυτικά της Μαδρίτης, λίγες εβδομάδες μετά τις φωτιές, τις σημαντικότερες στην ιστορία της περιφέρειας, που είχαν οδηγήσει τον Ιούλιο στην απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε κοντά στο Αλδέα δελ Φρέσνο, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων δυτικά της Μαδρίτης, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.
Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης.
Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που ο υδράργυρος ανήλθε στους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν τις φλόγες.
Τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν το δυτικό τμήμα της περιοχής της Μαδρίτης και τη γειτονική επαρχία Αβίλα είχαν αναγκάσει σχεδόν 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές έκαψαν περίπου 270.000 στρέμματα σε 17 κοινότητες μονάχα στην περιφέρεια της Μαδρίτης.
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