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19.08.2026 19:56

Συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν φέτος προανήγγειλε ο Τραμπ και… αποκάλυψε πόσα πυρηνικά όπλα διαθέτει η Βόρεια Κορέα

19.08.2026 19:56
kim trump

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 «πολύ ισχυρά» πυρηνικά όπλα.

«Ναι, θα συναντηθώ μαζί του», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους ενώ έκανε μια ξενάγηση σε κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο.

Δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ είπε: «Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. (…) Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα το είχα επιτρέψει», επαναλαμβάνοντας ότι τα πηγαίνει «πολύ καλά» με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αυτές οι δηλώσεις γίνονται αφού ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε αξιωματούχους του Πενταγώνου να μειώσουν τη συμμετοχή του αμερικανικού στρατού στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα λόγω της «πολύ καλής σχέσης» του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Γνωρίζω τον Κιμ Γιονγκ Ουν πολύ καλά, και θα όλα θα πάνε μια χαρά όσο έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο». «Το γεγονός ότι τα πάω καλά μαζί του – αυτό είναι κάτι καλό, όχι κακό. Έχει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ. «Δεν έπρεπε ποτέ να το είχαν επιτρέψει. Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα το είχα επιτρέψει. Αλλά τα διαθέτει».

Υπάρχουν ποικίλες εκτιμήσεις από ειδικούς όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το πόσα πυρηνικά όπλα διαθέτει η Βόρεια Κορέα. Τον Ιούνιο, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης εκτίμησε ότι η απομονωνένη ασιατική χώρα «πιθανώς έχει συναρμολογήσει περίπου 60 κεφαλές, διαθέτει αρκετό σχάσιμο υλικό για να παράγει τουλάχιστον 30 ακόμη».

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