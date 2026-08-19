Πώς η «επιδημία» διαφθοράς στην ουκρανική κυβέρνηση στριμώχνει τον Ζελένσκι στα σκοινιά

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Η κρίση διαφθοράς στην Ουκρανία συνεχίζει να βαθαίνει, με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναγκάζεται να απολύσει μία στενή συνεργάτιδά του, αφού θεωρήθηκε ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος.

Η Ιρίνα Μούντρα απολύθηκε την Τετάρτη, την επόμενη μέρα αφότου ο πρόσφατα απολυθείς υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ άσκησε περαιτέρω πίεση στον Ουκρανό ηγέτη, ζητώντας εθνικές εκλογές.

Οι ερευνητές διαφθοράς δεν έχουν αποκαλύψει πολλά για την τρέχουσα έρευνα, η οποία προσπαθεί να αποκαλύψει μια εγκληματική οργάνωση στην οποία φέρεται να εμπλέκονται ανώτεροι αξιωματούχοι από το προεδρικό γραφείο και άλλοι.

Κατηγορούνται ότι ξέπλυναν 150 εκατομμύρια γρίβνες (3,35 εκατομμύρια δολάρια) για να πληρώσουν την εγγύηση ενός κατηγορουμένου σε μια μεγάλη υπόθεση διαφθοράς πέρυσι, δήλωσε το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Η πολιτική ανθεκτικότητα του Ζελένσκι έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο. Ο πρώην επικεφαλής του προσωπικού του κατηγορήθηκε για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος τον Μάιο, καθώς η ενισχυμένη εποπτική αρχή της Ουκρανίας συνέχισε την διευρυνόμενη έρευνά της.

Ποιες είναι οι τελευταίες υποθέσεις που συγκλονίζουν την Ουκρανία;

Οι τελευταίοι ύποπτοι στην υπόθεση διαφθοράς περιλαμβάνουν έναν πρώην βουλευτή, τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου μιας κρατικής τράπεζας και τον επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας.

Αφορά επίσης έναν αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει εμπλακεί προσωπικά, δεν έχει κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο για την έρευνα. Ωστόσο, την Τετάρτη, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απέλυσε τη Μούντρα – η οποία δεν έχει κατονομαστεί από τους ερευνητές – από τη θέση της αναπληρώτριας επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου.

Το γραφείο της Μούντρα ερευνήθηκε την Τετάρτη, δήλωσε ο βουλευτής Ολέξιι Χοντσαρένκο σύμφωνα με το Associated Press.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Kyiv Independent ότι τα γραφεία του βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ και του Μάξιμ Μίκιτας, πρώην βουλευτή, ερευνήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο Στόλαρ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η NABU διεξάγει ερευνητικές ενέργειες στο σπίτι μου. Συνεργάζομαι πλήρως με το γραφείο και δεν παρεμποδίζω το έργο των αρχών επιβολής του νόμου με κανέναν τρόπο».

Αξιωματούχοι της Sense Bank που βρίσκονται υπό έρευνα φέρονται να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος Ολέξιι Στούπακ και ο Μικόλα Χλαντίστσενκο, ανέφερε το μέσο.

Η υπόθεση Γερμάκ

Ο Ζελένσκι έχει βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες υψηλού επιπέδου για διαφθορά σε βάρος ορισμένων από τους στενότερους συμμάχους του.

Ο Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους ήταν ο στενότερος σύμβουλος του προέδρου, κατηγορήθηκε για ξέπλυμα περίπου 460 εκατομμυρίων UAH μέσω πολυτελών καταλυμάτων κοντά στο Κίεβο.

Οι κορυφαίες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε έξι υπόπτους σε σχέση με την έρευνα, η οποία, όπως είπαν, συνδέεται με την Επιχείρηση Μίδας, ενός φερόμενου σχεδίου για την κλοπή 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAP) ισχυρίστηκαν ότι οι ύποπτοι ήταν μέρος μιας οργανωμένης ομάδας που ξέπλυνε περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτήσει παράνομα.

Μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσε στην Kyiv Independent ότι ο Τιμούρ Μίντιτς, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, και ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Τσενίσοφ ήταν επίσης μεταξύ των νέων κατηγορουμένων.

Ο επικεφαλής του γραφείου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ενθαρρυνθεί να διερευνήσει ισχυρισμούς για διαφθορά στα ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης, δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ζελένσκι δεν αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο οποιασδήποτε τέτοιας έρευνας.

Λένε ότι τα χρήματα ξεπλύθηκαν σε διάστημα τεσσάρων ετών, από το 2021 έως το 2025, μέσω του συγκροτήματος εξοχικών σπιτιών στο Κόζιν, έναν οικισμό 3.500 κατοίκων ακριβώς νότια του Κιέβου.

Μια πηγή δήλωσε στην Kyiv Independent ότι οι ύποπτοι σε αυτή την υπόθεση φέρονται να έδωσαν χρήματα στον Τσερνίσοφ, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για την κατασκευή των κατοικιών στο Κόζιν.

Ένα από τα σπίτια που λέγεται ότι χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Energoatom προοριζόταν για τον Γερμάκ, ανέφερε η πηγή.

Τι είναι η Επιχείρηση Μίδας;

Οι εποπτικές αρχές δήλωσαν ότι οι κατηγορίες του Γερμάκ σχετίζονται με την Επιχείρηση Μίδας, μια έρευνα για ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορά την Energoatom, μια δημόσια εταιρεία ενέργειας και τον μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία.

Οι ερευνητές κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν την Επιχείρηση Μίδας τον Νοέμβριο, λέγοντας ότι η ανακάλυψή τους ήταν αποτέλεσμα 15 μηνών τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και επικαλέστηκαν 1.000 ώρες ηχογραφήσεων και περισσότερες από 70 επιδρομές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονταν κεφάλαια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία η NABU ανέφερε ότι είχαν ξεπλυθεί από μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση που αποτελούνταν από νυν και πρώην αξιωματούχους ενέργειας, υπουργούς της κυβέρνησης, έναν πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και έναν επιχειρηματία.

Οι κατηγορούμενοι λέγεται ότι χειραγώγησαν συμβόλαια στην Energoatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, για να λάβουν μίζες – μυστικές πληρωμές σε αντάλλαγμα για χάρες.

Η NABU δήλωσε ότι η ομάδα έλαβε δωροδοκίες από εργολάβους αξίας περίπου 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.

Ορισμένες από αυτές τις συμβάσεις δόθηκαν για την κατασκευή οχυρώσεων ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Το σκάνδαλο αναδύθηκε καθώς η Ουκρανία αντιμετώπιζε συνεχόμενες διακοπές ρεύματος καθώς η Ρωσία χτυπούσε τις ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερα ζοφερού χειμώνα.

Πόσο διαδεδομένη είναι η διαφθορά στην Ουκρανία;

Παρά τα σημαντικά βήματα προόδου της NABU και της SAPO από το 2015, η διαφθορά παραμένει ενδημική.

Σήμερα, το 87% των Ουκρανών αντιλαμβάνονται τη διαφθορά ως ένα διαδεδομένο φαινόμενο, σύμφωνα με έρευνα σε περισσότερους από 1.000 ερωτηθέντες το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτό γίνεται πιο έντονα αισθητό στις αγροτικές κοινότητες. Αλλά μόνο το 7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η διαφθορά έχει βελτιωθεί συνολικά από πέρυσι.

Πέρυσι, η Transparency International – ένας οργανισμός που παρακολουθεί τη διαφθορά σε όλο τον κόσμο – έδωσε στην Ουκρανία βαθμολογία 36 στα 100 στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, με τη χαμηλότερη βαθμολογία να αντανακλά υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς.

Ο Άντριι Μπόροβικ, εκτελεστικός διευθυντής της Transparency International Ukraine, δήλωσε ότι παρά τις περιορισμένες βελτιώσεις – όπως η ώθηση για μεγαλύτερη διαφάνεια στον χειρισμό των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων – οι μεταρρυθμίσεις έχουν επισκιαστεί από τις προσπάθειες περιορισμού της ανεξαρτησίας των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, μέχρι που κατέρρευσαν υπό την πίεση του κοινού και της διεθνούς κοινότητας.

Η Ουκρανία είδε τις πρώτες μεγάλες διαμαρτυρίες στους δρόμους από την εισβολή του 2022 τον Ιούλιο, αφού ο Ζελένσκι πρότεινε τον έλεγχο της NABU και της SAPO για να τις «καθαρίσει» από αυτό που αποκάλεσε «ρωσική επιρροή».

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι η βαθιά ριζωμένη διαφθορά είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ένταξη στο οικονομικό μπλοκ που επιθυμεί έντονα η Ουκρανία.

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