Ουκρανία: Νέα έρευνα πολιτικής διαφθοράς – Αναταράξεις στην κυβέρνηση Ζελένσκι

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Με την πολιτική πίεση προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εντείνεται, εν μέσω πολέμου, οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν ειδική επιχείρηση με επίκεντρο βουλευτές και προεδρικούς συμβούλους.

Υπόθεση «ξεπλύματος» περίπου 3,35 εκατ. δολαρίων

Οι υπηρεσίες NABU και SAPO ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 150 εκατομμυρίων χρίβνια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,35 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν σε βίντεο στο YouTube, στην ομάδα περιλαμβάνονται:

αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου,

πρώην βουλευτής,

επικεφαλής διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων κρατικής τράπεζας,

καθώς και άλλα πρόσωπα.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των εμπλεκομένων, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία.

Ο Ζελένσκι απέπεμψε την Ιρίνα Μούντρα

Μετά τις ανακοινώσεις, ο Ζελένσκι απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ιρίνα Μούντρα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας.

Δεν δόθηκε εξήγηση για την αποπομπή της.

Νέα πολιτική πίεση

Η έρευνα έρχεται μία ημέρα μετά την παρέμβαση του δημοφιλούς πρώην υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ο οποίος αποπέμφθηκε τον Ιούλιο και ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, ώστε «να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία».

Η αποπομπή Φεντόροφ είχε ακολουθήσει εβδομάδες πολιτικής αναταραχής.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική Βουλή επικύρωσε τον διορισμό του Γιεβγκένι Χμάρα ως νέου υπουργού Άμυνας και του Αντρέι Σιμπίχα στη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

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