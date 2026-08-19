Σοκαριστικό «κύμα» γυναικοκτονιών στην Ιταλία – Έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24ωρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών, καθώς έξι γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, το περασμένο Σάββατο.

Οι δύο τελευταίες γυναικοκτονίες έγιναν χθες, Τρίτη, όταν 72χρονη γυναίκα λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον 74χρονο σύζυγό της σ’ ένα χωράφι κοντά στην Κοσέντσα της Καλαβρίας και μια 50χρονη Πολωνή μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 69χρονο τυνήσιο σύζυγό της στο Κολεφέρο, νότια της Ρώμης.

Italy facing fresh femicide wave. (ANSA) – ROME, AUG 19 – Italy is facing a fresh femicide wave with six women killed by their partners or exes since the mid-August Ferragosto holiday on Saturday.

The latest two were on Tuesday, a 72-year-old… #ANSA https://t.co/QPzixwbGVq — Ansa English News (@ansa_english) August 19, 2026

Προχθές, Δευτέρα, μια 39χρονη γυναίκα είχε δολοφονηθεί από τον 43χρονο πρώην σύζυγό της κοντά στη Βενετία, αφού τον είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και αφού προέκυψε ότι από το 2002 τον είχαν καταγγείλει για βία άλλες τρεις γυναίκες.

Η γυναικοκτονία έχει περιληφθεί ως νέο αδίκημα στον ιταλικό ποινικό κώδικα και αντιμετωπίζεται ως εθνική έκτακτη ανάγκη, καθώς η φονική βία εναντίον γυναικών έχει φθάσει σε νέα ύψη στη χώρα, σημειώνει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Ωστόσο, προσθέτει το πρακτορείο, μια εκστρατεία για να εκπαιδευθούν οι νέοι ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις με το αντίθετο φύλο σταμάτησε όταν η κυβέρνηση έθεσε ως προϋπόθεση την έγκριση των γονέων τους για τη συμμετοχή σ’ αυτή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία τουρίστα στην Αλβανία: Ο ύποπτος ρόλος δύο αστυνομικών και το σενάριο ότι βοήθησαν να διαφύγει ο δράστης

CNN: Έχασε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ το Ιράν – Τα πλοία αγνοούν τις απειλές του

Σοκ στη Γαλλία: Ανώτερος δημόσιος υπάλληλος κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες για να ουρούν πάνω τους – 250 καταγγελίες