search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 17:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 14:25

Σοκαριστικό «κύμα» γυναικοκτονιών στην Ιταλία – Έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24ωρα

19.08.2026 14:25
femicide_shoes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών, καθώς έξι γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, το περασμένο Σάββατο.

Οι δύο τελευταίες γυναικοκτονίες έγιναν χθες, Τρίτη, όταν 72χρονη γυναίκα λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον 74χρονο σύζυγό της σ’ ένα χωράφι κοντά στην Κοσέντσα της Καλαβρίας και μια 50χρονη Πολωνή μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 69χρονο τυνήσιο σύζυγό της στο Κολεφέρο, νότια της Ρώμης.

Προχθές, Δευτέρα, μια 39χρονη γυναίκα είχε δολοφονηθεί από τον 43χρονο πρώην σύζυγό της κοντά στη Βενετία, αφού τον είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και αφού προέκυψε ότι από το 2002 τον είχαν καταγγείλει για βία άλλες τρεις γυναίκες.

Η γυναικοκτονία έχει περιληφθεί ως νέο αδίκημα στον ιταλικό ποινικό κώδικα και αντιμετωπίζεται ως εθνική έκτακτη ανάγκη, καθώς η φονική βία εναντίον γυναικών έχει φθάσει σε νέα ύψη στη χώρα, σημειώνει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Ωστόσο, προσθέτει το πρακτορείο, μια εκστρατεία για να εκπαιδευθούν οι νέοι ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις με το αντίθετο φύλο σταμάτησε όταν η κυβέρνηση έθεσε ως προϋπόθεση την έγκριση των γονέων τους για τη συμμετοχή σ’ αυτή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία τουρίστα στην Αλβανία: Ο ύποπτος ρόλος δύο αστυνομικών και το σενάριο ότι βοήθησαν να διαφύγει ο δράστης

CNN: Έχασε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ το Ιράν – Τα πλοία αγνοούν τις απειλές του

Σοκ στη Γαλλία: Ανώτερος δημόσιος υπάλληλος κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες για να ουρούν πάνω τους – 250 καταγγελίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limani-peiraia-kosmos3
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

elikodromio sifnos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση – Στα συντρίμμια για δεύτερη ημέρα οι πραγματογνώμονες

pyrosvestes fwtia koybaras
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα

ben-gvir_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εμετικός -για άλλη μία φορά- ο Μπεν-Γκβιρ: Παρουσίασε καμαρώνοντας εγκατάσταση όπου θα εκτελούνται Παλαιστίνιοι (videos)

hind rajab
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF παραδέχεται για πρώτη φορά ότι πυροβόλησε το αυτοκίνητο που μετέφερε την 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ – Ξεκινά ποινική έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 17:39
limani-peiraia-kosmos3
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

elikodromio sifnos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση – Στα συντρίμμια για δεύτερη ημέρα οι πραγματογνώμονες

pyrosvestes fwtia koybaras
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα

1 / 3