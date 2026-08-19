Σοκ στη Γαλλία: Ανώτερος δημόσιος υπάλληλος κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες για να ουρούν πάνω τους – 250 καταγγελίες

Takeaways by to pontiki AI Περίπου 250 γυναίκες καταγγέλλουν τον Κριστιάν Νεγκρ, πρώην στέλεχος του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού, για χορήγηση διουρητικών ουσιών κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προκαλούσε στα θύματά του ανεξέλεγκτη ανάγκη για ούρηση σε δημόσιους χώρους, καταγράφοντας λεπτομερώς τις ταπεινωτικές αυτές στιγμές σε αρχείο με τίτλο «Πειράματα P».

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν τον Νεγκρ για χορήγηση ουσιών, παραβίαση ιδιωτικότητας και σεξουαλική επίθεση, μετά την αποκάλυψη της δράσης του το 2018.

Παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες και την ομολογία του για την επιβολή ταπεινωτικών καταστάσεων, η υπόθεση καθυστερεί να εκδικαστεί, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα θύματα και οργανώσεις δικαιωμάτων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σχεδόν 250 γυναίκες καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα του Κριστιάν Νεγκρ, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία.

Το BBC αναφέρεται εκτενώς στην ασύλληπτη υπόθεση «χημικής υποταγής» που ερευνάται, με τον πρώην ανώτερο δημόσιο υπάλληλο να κατηγορείται ότι χορηγούσε κρυφά διουρητικά σε γυναίκες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας και στη συνέχεια τις οδηγούσε σε δημόσιους χώρους, όπου αναγκάζονταν να ουρήσουν.

Ο Κριστιάν Νεγκρ, σήμερα περίπου 60 ετών, βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα για κατηγορίες που περιλαμβάνουν χορήγηση ουσιών, παραβίαση ιδιωτικότητας και σεξουαλική επίθεση, ενώ αναμένει να δικαστεί.

Σύμφωνα με το BBC, σχεδόν 250 γυναίκες πιστεύουν ότι έπεσαν θύματά του σε περιστατικά από το 2009 έως το 2018.

«Δεν ένιωθα πια τα πόδια μου»

Μία από τις καταγγέλλουσες είναι η Αναΐς ντε Βος, η οποία το 2011, σε ηλικία 27 ετών, πήγε για συνέντευξη εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού στο Παρίσι.

Όπως περιγράφει, ο Νεγκρ της πρόσφερε καφέ, τον οποίο είχε ετοιμάσει ο ίδιος.

«Είχε άσχημη γεύση, οπότε ήπια περίπου τον μισό», είπε.

Λίγο αργότερα, εκείνος πρότεινε να συνεχίσουν τη συνέντευξη περπατώντας στους δρόμους του Παρισιού. Τότε η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται ανεξήγητη και ανεξέλεγκτη ανάγκη να ουρήσει, ενώ παράλληλα ένιωθε έντονη σωματική αδυναμία.

Όταν του είπε ότι χρειαζόταν επειγόντως τουαλέτα, εκείνος, σύμφωνα με την καταγγελία της, της υπέδειξε μια αποθήκη κάτω από γέφυρα στον Σηκουάνα, λέγοντάς της ότι μπορούσε να ουρήσει εκεί.

Η ίδια αρνήθηκε και προσπάθησε να φτάσει μέχρι τις τουαλέτες του Λούβρου. Τελικά βρήκε ένα καφέ, όμως είχε ήδη χάσει τον έλεγχο της κύστης της.

Το αρχείο «Πειράματα P» με τα ονόματα των γυναικών

Η Αναΐς έμαθε τι ενδεχομένως είχε συμβεί μόλις το 2019, όταν επικοινώνησε μαζί της η αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα της είπαν οι Αρχές, στον υπολογιστή του Νεγκρ είχε βρεθεί ένα αρχείο με τίτλο «Πειράματα P», στο οποίο καταγράφονταν φερόμενα θύματα.

Το αρχείο, σύμφωνα με την ίδια, περιλάμβανε στοιχεία όπως:

την ώρα άφιξης των γυναικών στη συνέντευξη,

την ώρα χορήγησης του διουρητικού,

πόσος χρόνος χρειαζόταν μέχρι να ουρήσουν,

ακόμη και τι εσώρουχα φορούσαν.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Νεγκρ χρησιμοποιούσε διουρητικά, φάρμακα που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η έρευνα άρχισε όταν πιάστηκε να φωτογραφίζει γυναίκα κάτω από τραπέζι

Η επίσημη έρευνα σε βάρος του Νεγκρ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018, όταν συνάδελφός του τον εντόπισε να φωτογραφίζει μια γυναίκα κάτω από τραπέζι, σύμφωνα με τη γαλλική εισαγγελία.

Αρχικά τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη θέση του ως περιφερειακού διευθυντή πολιτιστικών υποθέσεων και το 2019 απολύθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι εισαγγελείς έχουν αναφέρει ότι το 2018 ο ίδιος είχε δηλώσει στους ερευνητές πως είχε «επιβάλει ταπεινωτικές καταστάσεις σε γυναίκες» κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας.

Παρόμοια καταγγελία και από γυναίκα στο Στρασβούργο

Ανάμεσα στα ονόματα που φέρεται να βρίσκονταν στις σημειώσεις του ήταν και εκείνο της Μαρί-Ελέν Μπρις, η οποία είχε περάσει από συνέντευξη για θέση στο υπουργείο Πολιτισμού το 2016 στο Στρασβούργο.

Όπως υποστηρίζει, ο Νεγκρ πρότεινε να περπατήσουν κατά μήκος ενός καναλιού για να «ηρεμήσει», καθώς της είχε πει ότι έδειχνε αγχωμένη.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας άρχισε και εκείνη να αισθάνεται ανεξέλεγκτη ανάγκη να ουρήσει, σε σημείο έντονου πόνου.

Ο Νεγκρ φέρεται να της είπε ότι γνώριζε μια δημόσια τουαλέτα στην περιοχή, όμως όταν έφτασαν στο σημείο δεν υπήρχε καμία.

Η γυναίκα αναγκάστηκε τελικά να ουρήσει σε δημόσιο χώρο.

«Ήμουν τρομερά ντροπιασμένη. Δεν πήρε τα μάτια του από πάνω μου», περιέγραψε.

Χρόνια αργότερα ενημερώθηκε και εκείνη από την αστυνομία ότι θεωρούνταν πιθανό θύμα του.

«Για μένα είναι ξεκάθαρα σεξουαλική επίθεση»

Η Μαρί-Ελέν αναφέρει ότι εκτός από την ψυχολογική επιβάρυνση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με το ουροποιητικό της σύστημα.

«Μου επιτέθηκαν, με νάρκωσαν, με δηλητηρίασαν. Για μένα είναι ξεκάθαρα σεξουαλική επίθεση», δήλωσε.

Η υπόθεση εντάσσεται στη συζήτηση που έχει ανοίξει στη Γαλλία γύρω από τη λεγόμενη χημική υποταγή, δηλαδή τη χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών προκειμένου κάποιος να αποκτήσει έλεγχο πάνω σε ένα άλλο άτομο.

Το θέμα απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα στη χώρα μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, της οποίας ο σύζυγος κρίθηκε ένοχος ότι τη νάρκωνε και επέτρεπε σε αγνώστους να τη βιάζουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Ειδικό πρόγραμμα για γυναίκες που υποψιάζονται ότι ναρκώθηκαν

Η Γαλλίδα βουλευτής Σαντρίν Ζοσό έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές φωνές για την αντιμετώπιση της χημικής υποταγής.

Με δική της πρωτοβουλία εφαρμόστηκε πιλοτικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου γυναίκες που υποψιάζονται ότι τους χορηγήθηκε κάποια ουσία μπορούν να δώσουν δείγματα αίματος, ούρων ή μαλλιών για εργαστηριακό έλεγχο χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να υποβάλουν επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η ανίχνευση είναι δύσκολη, καθώς οι ουσίες εξαφανίζονται σχετικά γρήγορα από το αίμα και τα ούρα. Στα μαλλιά μπορούν να εντοπιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά όσο περνά ο χρόνος γίνεται δυσκολότερο να προσδιοριστεί πότε ακριβώς χορηγήθηκαν.

Ο καθηγητής Ζαν-Κλοντ Αλβαρέζ, υπεύθυνος του πιλοτικού προγράμματος στο νοσοκομείο Raymond-Poincaré AP-HP, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη χρήση διουρητικών «πολύ ασυνήθιστη», σημειώνοντας ότι δεν είχε συναντήσει ανάλογη περίπτωση στα 26 χρόνια που εργάζεται ως τοξικολόγος.

Το εργαστήριο εξετάζει συστηματικά δείγματα για περίπου 400 ουσίες και πλέον, όπως ανέφερε, στη Γαλλία ελέγχονται ειδικά και για διουρητικά.

Οργή για την πολυετή καθυστέρηση

Δεκαπέντε χρόνια μετά το περιστατικό που περιγράφει η Αναΐς και επτά χρόνια μετά την πρώτη κατάθεσή της στην αστυνομία, η υπόθεση δεν έχει ακόμη φτάσει στο δικαστήριο.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών Fondation des Femmes, η οποία στηρίζει περίπου 30 από τις καταγγέλλουσες, αναφέρει ότι στο μεταξύ ο φερόμενος ως δράστης συνέχισε να εργάζεται στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Αναΐς δηλώνει εξοργισμένη με την καθυστέρηση της Δικαιοσύνης, ενώ η Μαρί-Ελέν κάνει λόγο για «δευτερογενή θυματοποίηση».

Η Καλιοπή Μινγκέιρου από το UN Women δήλωσε στο BBC ότι κυβερνήσεις, αστυνομικές και δικαστικές Αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών επιθέσεων που διευκολύνονται μέσω χορήγησης ουσιών, τονίζοντας ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις σε τέτοιες υποθέσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις ζωές των θυμάτων.

Το BBC ζήτησε σχόλιο από τη γαλλική αστυνομία, τη Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υπόθεσης, χωρίς να λάβει απάντηση.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Δύο κατσίκες ήθελαν να κάνουν βόλτα με… αστικό λεωφορείο στο Πόρτλαντ (video)

Χάρβαρντ: Αποζημίωση 53 εκατ. δολαρίων για τις πωλήσεις ανθρώπινων μελών στη μαύρη αγορά – Η «μπίζνα» του νεκροτομείου του

Καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα: Δέκα νεκροί και πάνω από 21.000 εκκενώσεις κατοικιών