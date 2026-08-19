Καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα: Δέκα νεκροί και πάνω από 21.000 εκκενώσεις κατοικιών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δραματικές είναι οι επιπτώσεις από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τη νοτιοδυτική Κίνα.

Οι βροχές στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μια κατολίσθηση, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους.

Οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους μεταξύ άλλων στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτυ που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, μετέδωσε το CCTV.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν, ενώ δύο απεβίωσαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν 17 τραυματίες, όμως δεν έχει γίνει σαφές αν στους απολογισμούς αυτούς περιλαμβάνονται παιδιά ή νέοι.

Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές. Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί παγιδεύοντας πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

Διαβάστε επίσης

Αλβανία: 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα – Το χρονικό

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν «πράσινο φως για την έκδοση του «Έντικ» και συνεργάτη του στην Ελλάδα

Το Ισραήλ μιλά περί «απειλής» της Τουρκίας έπειτα από χτύπημα σε βάση στη Συρία – Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Τελ Αβίβ για την επιδρομή