search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 10:13

Καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα: Δέκα νεκροί και πάνω από 21.000 εκκενώσεις κατοικιών

19.08.2026 10:13
china rain new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δραματικές είναι οι επιπτώσεις από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τη νοτιοδυτική Κίνα.

Οι βροχές στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μια κατολίσθηση, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους.

Οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους  μεταξύ άλλων στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτυ που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, μετέδωσε το CCTV.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν, ενώ δύο απεβίωσαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν 17 τραυματίες, όμως δεν έχει γίνει σαφές αν στους απολογισμούς αυτούς περιλαμβάνονται παιδιά ή νέοι.

Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές. Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί παγιδεύοντας πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

Διαβάστε επίσης

Αλβανία: 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα – Το χρονικό

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν «πράσινο φως για την έκδοση του «Έντικ» και συνεργάτη του στην Ελλάδα

Το Ισραήλ μιλά περί «απειλής» της Τουρκίας έπειτα από χτύπημα σε βάση στη Συρία – Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Τελ Αβίβ για την επιδρομή 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

SamuelJackson_WIFE
LIFESTYLE

Samuel L. Jackson: Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύζυγό του, στην 46η επέτειο του γάμου τους – «Σ’ αγαπώ με όλο μου το είναι» (photos)

mitsotakis_meridiam_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλικό «κλειδί» για το καλώδιο: Ελιγμός, τρικ ή πραγματική διέξοδος η εμπλοκή Μακρόν; – Αγωνία για τη στάση της Τουρκίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:33
aftokinito_service_1908_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

OMPRELLES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ξαναέβαλαν σε παραλία τις 100 ομπρέλες που είχε ξηλώσει ο δήμος Πολυγύρου

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια Κρήτης: Συνελήφθη νεαρός που τον Ιούλιο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τουρίστες στον παραλιακό 

1 / 3