Το Ισραήλ μιλά περί «απειλής» της Τουρκίας έπειτα από χτύπημα σε βάση στη Συρία – Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Τελ Αβίβ για την επιδρομή 

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Η Τουρκία απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ κατά τις οποίες η Άγκυρα προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία, την επομένη βομβαρδισμών εναντίον αεροπορικής βάσης.

Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι αποτελεί «απειλή» για την ασφάλειά του διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή, η οποία έβαλε στο στόχαστρο την υποδομή που ανοικοδομείται στην επαρχία Ιντλίμπ.

Το εντυπωσιακό όμως είναι πως δεν τους διέψευσε μόνο η Τουρκία, αλλά πως ακόμη και ο πιο στενός τους σύμμαχος, οι ΗΠΑ, που ανέφεραν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και κατηγόρησε το Τελ Αβίβ για την επιδρομή που έκανε στην περιοχή

Πρόκειται μάλιστα για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που το Ισραήλ αψήφησε τις ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν να στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση της Συρίας, που είναι σύμμαχος της Τουρκίας.

«Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», ανέφερε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Άγκυρα διέψευσε πως έχει οποιοδήποτε σχέδιο να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία.

«Οι ανυπόστατες κατηγορίες του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού έχουν σκοπό να νομιμοποιήσουν τις παράνομες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες καταφέρνουν πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας» απάντησε.

«Αχρείαστη κλιμάκωση»

Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ και ιστορικά οι δυο χώρες διατηρούσαν συμμαχία, αλλά η διμερής σχέση έχει περάσει πολλές εντάσεις επί των ημερών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην εξουσία.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Συρία Τομ Μπαράκ τόνισε πως «είμαστε βαθιά ανήσυχοι» για τα «επιβεβαιωμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της βάσης Αμπού Ντούχουρ», στηλιτεύοντας την «αχρείαστη κλιμάκωση που δεν προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα».

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έγιναν «οκτώ πλήγματα» της αεροπορίας του Ισραήλ στη βάση, που προκάλεσαν «υλικές ζημιές», πάντως χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

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