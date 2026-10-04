Θάνατος Μαζωνάκη: Προποφόλη στις τοξικολογικές – Οι έξι συσκευές, οι νέοι μάρτυρες και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη, αναισθητική ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναμένουν την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών αναλύσεων, ερευνούν στοιχεία από κατασχεμένες συσκευές και τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν επί 13 χρόνια με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό.

Προποφόλη στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων φέρεται να εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη η ουσία προποφόλη.

Πρόκειται για αναισθητική ουσία που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την πρόκληση μέθης και το συγκεκριμένο εύρημα, εφόσον επιβεβαιωθεί από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων, δημιουργεί νέα δεδομένα για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβαλλόταν ο τραγουδιστής.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται από την πρώτη στιγμή ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες από την έρευνα, μεταγενέστερες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου φέρεται να διαφοροποιούνται από τη δική της εκδοχή.

Νοσηλεύτρια φέρεται να έχει καταθέσει ότι η γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Την τηλεφωνική επικοινωνία φέρεται να επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε την κλήση, αναφέροντας ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για τη συγκεκριμένη ουσία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, εξετάζεται εάν πραγματοποιήθηκε μέσω των κατασχεμένων συσκευών και διαδικτυακή αναζήτηση για αντίδοτο στην προποφόλη.

Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να προχωρήσει και σε ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί, ώστε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η εικόνα.

Τις τοξικολογικές εξετάσεις διενεργεί το αρμόδιο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε πραγματοποιήσει και τη μέτρηση της κεταμίνης στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Το εύρημα στην καρδιά και οι ιστολογικές εξετάσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται πλέον και στις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και εάν μπορεί να συνδέεται με θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής το προηγούμενο διάστημα.

Μεταξύ αυτών εξετάζονται και οι υδροθεραπείες που φέρεται να έκανε, με το ερευνητικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από τον θάνατό του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Πιθανές νέες καταθέσεις και έρευνα σε έξι συσκευές

Την ίδια ώρα, νέοι μάρτυρες είναι πιθανό να κληθούν να καταθέσουν μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιατρείο βρίσκονταν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου περισσότερα από εννέα άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει εννέα πρόσωπα, ενώ εκκρεμεί αίτημα προφυλακισμένου γιατρού να καταθέσει και η κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα την ώρα του περιστατικού.

Πρόσθετα πρόσωπα ενδέχεται να εντοπιστούν μέσα από τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου που αφορά έξι συσκευές, καθώς και από τον έλεγχο εφαρμογών και διαδικτυακών αναζητήσεων στις κατασχεμένες συσκευές που εξετάζονται από τις Αρχές.

Από τα συγκεκριμένα στοιχεία ενδέχεται να προκύψουν νέες επαφές ή πρόσωπα που θα κριθεί ότι πρέπει να μπουν στο ανακριτικό «κάδρο».

Ο ανακριτής αναμένει παράλληλα τα πλήρη αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Το πρώτο εύρημα για προποφόλη είναι αυτό που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται η πλήρης εργαστηριακή αποτίμησή του.

Στον ανακριτή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αναμένεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να κατατεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αίτημα προς τον ανακριτή για συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις.

Στόχος είναι να διακριβωθεί τι ακριβώς είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις εποπτεύουσες Αρχές σχετικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στο ιατρείο.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις τελευταίες ώρες

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει και η κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, ο οποίος συνεργαζόταν επί περίπου 13 χρόνια με την 56χρονη γιατρό και μεσολάβησε για την επαφή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη γιατρό ως άνθρωπο που διατηρεί την ψυχραιμία του, υποστηρίζοντας όμως ότι, όταν επικοινώνησε μαζί της μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, δεν αντιλήφθηκε από τη στάση της πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, γνώριζε τον χώρο και είχε δει τα μηχανήματα στο ιατρείο, χωρίς όμως να γνωρίζει λεπτομέρειες για τη θεραπεία. Η ενημέρωση που είχε, όπως είπε, ήταν ότι επρόκειτο για διαδικασία που «καθαρίζει το αίμα», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε προτείνει σε άλλον άνθρωπο να απευθυνθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στις επικοινωνίες που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις 16:50 έστειλε μήνυμα στη γιατρό ρωτώντας εάν είναι καλά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καθώς δεν έλαβε απάντηση, την κάλεσε τηλεφωνικά και εκείνη τον ενημέρωσε ότι είχε φτάσει το ΕΚΑΒ και είχε παραλάβει τον τραγουδιστή, καθώς είχε πέσει η πίεσή του.

Όταν τη ρώτησε γιατί δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο, εκείνη φέρεται να του απάντησε ότι «έχει πελάτισσα». Ο ίδιος κατέθεσε ότι της είπε πως έπρεπε να μεταβούν άμεσα στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν.

Η συνάντηση της 7ης Σεπτεμβρίου και οι ενδοιασμοί για την πλασμαφαίρεση

Ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο τραγουδιστής τού έδωσε την εικόνα ενός ανθρώπου που ήταν σωματικά υγιής, αν και ψυχολογικά επιβαρυμένος. Τον περιέγραψε ως εγκάρδιο, σημειώνοντας ότι του είχε εκφράσει την αίσθηση πως άνθρωποι γύρω του τον εκμεταλλεύονταν.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι ο Μαζωνάκης είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση. Όπως ανέφερε, του είχε πει να επισκεφθεί τη γιατρό την Τρίτη προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν και ο ίδιος θα τον περίμενε την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε, όπως είπε, δεν επικοινώνησαν ξανά.

Κατά την ίδια κατάθεση, η κατηγορούμενη γιατρός είχε χαρακτηρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη «κυκλοθυμικό». Ο τραγουδιστής, από την πλευρά του, φέρεται να είχε αναφέρει στον υπνοθεραπευτή ότι γνώριζε τη γιατρό από παλαιότερα και ότι από το 2015 έως το 2021 έκανε υδροθεραπείες στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η φωτογραφία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ο 62χρονος επιβεβαίωσε επίσης ότι την ημέρα της πλασμαφαίρεσης έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό MMS με φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στο μηχάνημα.

Όπως κατέθεσε, αντέδρασε στο μήνυμα με μία καρδιά, ωστόσο στη συνέχεια τον προβλημάτισε το γεγονός ότι του είχε αποσταλεί φωτογραφία ασθενούς χωρίς να είναι σαφές ότι είχε συναινέσει στη λήψη ή την αποστολή της.

Στη φωτογραφία, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κλειστά τα μάτια, ενώ το πόδι του φαινόταν πεσμένο.

Η 13χρονη συνεργασία με τη γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε αναλυτικά και τη σχέση του με την 56χρονη, η οποία, όπως είπε, είχε ξεκινήσει το 2013.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εκείνος βρισκόταν ακόμη στην Κέρκυρα, μέσω συναδέλφου της γιατρού, καθώς η ίδια ενδιαφερόταν να πραγματοποιήσει συνεδρία υπνοθεραπείας. Η πρώτη συνεδρία έγινε στο ιατρείο της και, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ακολούθησε ακόμη μία.

Στις 25 Μαρτίου 2013, ημέρα κατά την οποία επέστρεφε από την Κέρκυρα, η γιατρός φέρεται να του πρότεινε να γίνει ο πρώτος εξωτερικός συνεργάτης του νέου ιατρείου της στο πλαίσιο της λεγόμενης ολιστικής ιατρικής. Εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση.

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, όπου ο ίδιος πραγματοποιούσε συνεδρίες υπνοθεραπείας. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είχε δικό του πελάτη στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, η 56χρονη φέρεται να παρέπεμπε ασθενείς σε υπνοθεραπεία και σε συνεδρίες που αφορούσαν διαγνώσεις μετενσάρκωσης, λέγοντάς τους ότι η ίδια δεν είχε κάνει αντίστοιχες συνεδρίες. Ο υπνοθεραπευτής, ωστόσο, κατέθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει μαζί της δύο συνεδρίες υπνοθεραπείας.

Τέλος, θέλησε να ξεκαθαρίσει ενώπιον του ανακριτή ότι δεν επρόκειτο να λάβει προμήθεια από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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