Βολιβία: Χειροπέδες σε προσωπικό σύμβουλο του προέδρου Παζ για ηθική αυτουργία σε απόπειρα γυναικοκτονίας (videos)

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία της Βολιβίας συνέλαβε τον αργεντινό πολιτικό σύμβουλο Φερνάντο Σεριμέδο στο αεροδρόμιο της Σάντα Κρους για απόπειρα γυναικοκτονίας.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση κατά της δικηγόρου Νάδια Βέγιερ, με την οποία διατηρούσε προσωπική σχέση.

Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση του συμβούλου, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες στην κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας.

Η δικηγόρος Βέγιερ, η οποία νοσηλεύεται τραυματισμένη, κατήγγειλε τον Σεριμέδο ως ηθικό αυτουργό της επίθεσης που δέχθηκε από δύο αγνώστους.

Το θύμα υποστήριξε πως η επίθεση συνδέεται με τη γνώση της για κυβερνητικές υποθέσεις και την εμπλοκή της σε πολιτικές διαδικασίες.

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Στη σύλληψη ενός προσωπικού συμβούλου του προέδρου Ροδρίγο Πας στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα γυναικοκτονίας, έπειτα από επίθεση με χρήση όπλου εναντίον δικηγόρου με την οποία βρισκόταν σε σχέση, προχώρησε χθες (18/8) η αστυνομία της Βολιβίας.

Πρόκειται τον αργεντινό υπήκοο Φερνάντο Σεριμέδο, πολιτικό σύμβουλο που συνεργάστηκε με νικηφόρες εκστρατείες υποψηφίων της δεξιάς σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και του κεντροδεξιού βολιβιανού προέδρου Πας. Συνέχιζε να εργάζεται για αυτόν τον τελευταίο μετά την ανάδειξή του στην εξουσία, τον Νοέμβριο του 2025.

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σάντα Κρους ενώ ετοιμαζόταν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας, να επιβιβαστεί σε πτήση για το Μπουένος Άιρες.

🚨 ESCÁNDALO INTERNACIONAL: DETUVIERON EN BOLIVIA A FERNANDO CERIMEDO, CONSULTOR VINCULADO POLÍTICAMENTE A MILEI



Bomba política con repercusión regional. Fernando Cerimedo, consultor argentino que estuvo vinculado políticamente a Javier Milei y Jair Bolsonaro, fue detenido en… pic.twitter.com/XJxBq20wEH — Argentina Noticias (@argennoti) August 18, 2026

Η εισαγγελία, που διενεργεί έρευνα για «απόπειρα γυναικοκτονίας», ανακοίνωσε πως ζήτησε να προφυλακιστεί.

Η βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ έγινε στόχος επίθεσης το βράδυ της Δευτέρας, μπροστά σε ξενοδοχείο στη Σάντα Κρους (ανατολικά). Τη διέπραξαν δύο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε διανομείς γευμάτων, που φόραγαν κράνη μοτοσικλειστών, δείχνουν πλάνα που μεταδόθηκαν από βολιβιανά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο ένας τους έβγαλε από τσέπη πιστόλι και τη σημάδεψε, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες.

«Προφανώς ήθελε να με ξεφορτωθεί», δήλωσε η Βέγιερ στο βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο DTV από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύεται, κατηγορώντας τον Σεριμέδο ότι βρισκόταν πίσω από την απόπειρα κατά της ζωής της.

Η δικηγόρος, που αποκάλυψε πως είναι έγκυος τεσσάρων εβδομάδων, υποστήριξε πως έγινε μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, σκοτεινών υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν κατ’ αυτήν η κυβέρνηση.

⚡ #AHORA | La abogada Nadia Beller denunció al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por corrupción tras sufrir un atentado a tiros. Acusó directamente al asesor argentino Fernando Cerimedo, ya detenido, y dijo temer por su vida en la clínica donde está internada.… August 18, 2026

Σύμφωνα με την αφήγησή της, πήγε στο ξενοδοχείο μπροστά στο οποίο υπέστη επίθεση διότι είχε λάβει ανώνυμο μήνυμα που της υποσχόταν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019), του κυριότερου αντιπάλου του Ροδρίγο Πας.

Ο Φερνάντο Σεριμέδο την είχε ενθαρρύνει να πάει κι είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα την προστάτευαν σωματοφύλακές του.

Το κινητό τηλέφωνο και η τσάντα της δικηγόρου κλάπηκαν από τους δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πριν από μερικά χρόνια, η Νάδια Βέγιερ είχε διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο της Βολιβίας με τα χρώματα του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), του οποίου ηγέτης ήταν ακόμη τότε ο Μοράλες. Χθες ωστόσο δήλωσε πως το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, έχοντας συμβολή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

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