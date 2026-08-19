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19.08.2026 06:50

ΟΗΕ: Να σταματήσουν τώρα οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία

19.08.2026 06:50
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Να σταματήσουν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, στην επαρχία Ιντλίμπ, ως «μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση» της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο ΓκουτέρεςΣτεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι τα ισραηλινά πλήγματα πρέπει να σταματήσουν, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα στη Συρία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 10:34
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