ΗΠΑ – Ιράν: Ναυάγιο στις συνομιλίες, κλειστό το Ορμούζ – Νέα ένταση με πυραύλους και απειλές Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την πιθανότητα συνομιλιών με το Ιράν.

Η Τεχεράνη διατηρεί το στενό του Ορμούζ κλειστό, θέτοντας ως προϋπόθεση την άρση των κυρώσεων και την εκπλήρωση των αμερικανικών δεσμεύσεων.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή των εμπορικών τους συναλλαγών με το Ιράν.

Παρά την ύφεση των στρατιωτικών εχθροπραξιών, η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει να ασκεί οικονομική πίεση μέσω του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

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Σε πλήρες αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν διεξάγονται ούτε προγραμματίζονται συνομιλίες με το Ιράν και την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει το στενό του Ορμούζ αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της.

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται εκ νέου στον Κόλπο, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τους και ανακοίνωσαν την αναστολή των εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με την Τεχεράνη.

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για επανέναρξή τους.

«Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός», ανέφερε μέσω Truth Social.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το στενό του Ορμούζ «είναι ανοικτό και λειτουργεί» και ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή πυροδοτηθεί. Ωστόσο, η πραγματική κίνηση στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η δήλωση Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει μόλις μία ημέρα νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είχε μιλήσει στο Fox News για «πολύ θετικές» συνομιλίες με την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, είχαν πράγματι υπάρξει θετικές επαφές, ωστόσο ο Τραμπ αποφάσισε να τις αναστείλει και ζήτησε από την ομάδα του να μην συνεχίσει τον διάλογο μέχρι η Τεχεράνη να δείξει ότι είναι έτοιμη να αποδεχθεί συμφωνία με τους όρους της Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω για το Ορμούζ

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν δεν δίνει καμία ένδειξη ότι προτίθεται να υποχωρήσει.

Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξει έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ανέλαβαν στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο.

«Οι Αμερικανοί νομίζουν πως αν πιέσουν πιο δυνατά το Ιράν θα αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν ποτέ στη συμφωνία», ανέφερε μέσω X.

Ο Γαλιμπάφ εξαπέλυσε παράλληλα προσωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «μπουλούκι γελωτοποιών» και υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να μπορέσει να βγάλει «λαγό από το καπέλο».

Οι όροι που θέτει το Ιράν

Η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίλυση των εκκρεμών διαφορών και την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Η προθεσμία έληξε στις 17 Αυγούστου χωρίς να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Η Τεχεράνη επιμένει, μεταξύ άλλων, στην άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, στην άμεση αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, στην άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων και στον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα.

Ο Γαλιμπάφ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ο Τραμπ εμφανίζει το Ορμούζ ως «νέα περιοχή των ΗΠΑ»

Μέσα στο ήδη εκρηκτικό κλίμα, ο Τραμπ επανέφερε την ιδέα να θεωρηθεί το στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος.

Την Τρίτη ανήρτησε στο Truth Social χάρτη στον οποίο η θαλάσσια δίοδος εμφανιζόταν με την ένδειξη «Νέα περιοχή των ΗΠΑ», σε ακόμη μία κίνηση που προκάλεσε την οργή της Τεχεράνης.

Παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι το στενό λειτουργεί κανονικά, η ναυσιπλοΐα παραμένει δραματικά περιορισμένη σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Η καταγραφή της πραγματικής κίνησης καθίσταται ακόμη δυσκολότερη, καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης που μεταδίδουν τη θέση τους όταν επιχειρούν να περάσουν από τη θαλάσσια δίοδο.

Νέα ένταση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το ήδη τεταμένο σκηνικό επιβαρύνθηκε περαιτέρω όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς την επικράτειά τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, οι πύραυλοι κατέληξαν στη θάλασσα, με το Άμπου Ντάμπι να κάνει λόγο για ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Μετά το περιστατικό, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των εμπορικών ανταλλαγών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο ρόλος του Ομάν και οι απειλές Τραμπ

Το Ομάν έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών, καθώς συζητά εδώ και εβδομάδες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία ως προς τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας προτεινόμενης διαδρομής για τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τον Κόλπο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πλήρης εφαρμογή της.

Η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη καχυποψία την εξέλιξη αυτή. Ο Τραμπ έφτασε μάλιστα τη Δευτέρα στο σημείο να απειλήσει με στρατιωτική δράση το Ομάν, εφόσον θεωρήσει ότι παρεμβαίνει στις αμερικανικές επιδιώξεις για το Ορμούζ.

Η Τεχεράνη, η οποία επιδιώκει να έχει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της διέλευσης, έχει αφήσει επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα διερχόμενα πλοία, κάτι που απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες του Κόλπου.

Η στρατιωτική ένταση έχει υποχωρήσει, όχι όμως και η κρίση

Οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυαν μαζικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη απαντούσε με πυραυλικά και άλλα πλήγματα.

Ωστόσο, η σύγκρουση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη είχε απαντήσει στα αρχικά πλήγματα με επιθέσεις σε γειτονικά κράτη που είναι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον και με το κλείσιμο του Ορμούζ, από όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, εξακολουθούν να εφαρμόζουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

Η Ουάσινγκτον ποντάρει στην οικονομική πίεση

Παρά τη σκληρή ρητορική του και τις απειλές για νέα στρατιωτικά πλήγματα, ο Τραμπ φαίνεται προς το παρόν να επιλέγει περισσότερο μια στάση αναμονής.

Ο πόλεμος προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, η πιθανότητα νέας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης δυσχεραίνεται και από την πίεση που ασκείται στα αμερικανικά αποθέματα όπλων ακριβείας και αντιαεροπορικών πυραύλων.

Η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται έτσι να επενδύει περισσότερο στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και της περαιτέρω διεύρυνσης των κυρώσεων.

Το Κατάρ βλέπει «παράθυρο» μέσω Ομάν

Το Κατάρ, που συγκαταλέγεται στους βασικούς μεσολαβητές ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, θεωρεί ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για το στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να διευκολύνει την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ντόχα, Μουσκάτ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες συνεχίζουν τις επαφές, ωστόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις ΗΠΑ και Ιράν δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο.

Με το Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, τις εμπορικές ροές να παραμένουν περιορισμένες και νέα επεισόδια να απειλούν ανά πάσα στιγμή να αναζωπυρώσουν τις εχθροπραξίες, η προοπτική μιας άμεσης διπλωματικής λύσης μοιάζει πλέον πιο μακρινή.

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