Γάζα: Έξι νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο λιμάνι – Ανάμεσά τους ένα παιδί (photos)

Takeaways by to pontiki AI Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ισραηλινού αεροπορικού βομβαρδισμού σε λιμάνι της πόλης της Γάζας.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι περισσότεροι από δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση που έπληξε σκηνές εκτοπισμένων στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή αεροπορικού πλήγματος ακριβείας με στόχο διοικητές της Χαμάς που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του.

Η Χαμάς καταδίκασε τον βομβαρδισμό, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή αποδεικνύει την περιφρόνηση του Ισραήλ προς τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

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Έξι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες (18/8) σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε λιμάνι της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που έκαναν επίσης λόγο για πάνω από δέκα τραυματίες.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, οργανισμού άμεσης βοήθειας που υπάγεται στον κρατικό μηχανισμό της Χαμάς, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, «ανάμεσά τους παιδί», ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε «ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι (της πόλης) της Γάζας».

Το νοσοκομείο Σίφα, στην πόλη της Γάζας, ανέφερε πως διακομίστηκαν σε αυτό πέντε πτώματα και 13 τραυματίες, ο ένας από τους οποίους υπέκυψε λίγο αργότερα.

Ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε «αεροπορικό πλήγμα ακριβείας» εναντίον «διοικητών της Χαμάς» που «σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον μελών του στον θύλακο, υποστηρίζοντας πως «έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι».

Σε χωριστό ανακοινωθέν του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας από τους οποίους, κατ’ αυτόν, είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Στρατιωτικά αεροσκάφη του Ισραήλ εκτόξευσαν δυο πυραύλους εναντίον του καφέ “Sweet and Bitter” στο αλιευτικό λιμάνι στην δυτική πόλη της Γάζας», είπε επιτόπου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Αλγούλ, αυτόπτης μάρτυρας.

Η Χαμάς καταδίκασε τον βομβαρδισμό. Τόνισε σε ανακοίνωσή της πως αντανακλά «την κατάφωρη περιφρόνηση του Ισραήλ έναντι όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός που έκαναν μεσολαβητές και εγγυήτριες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης του προέδρου Τραμπ χθες», αναφερόμενη σε δηλώσεις του ρεπουμπλικάνου στο Fox News.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο ισραηλινός στρατός μείωσε τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας πίεσης των ΗΠΑ, δεν προχωρά σε πλήγματα παρά μόνο αν απειλούνται άνδρες του ή για να εξαλείψει μαχητές που φέρονται να είχαν συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα του πολέμου στον θύλακο.

Ο βομβαρδισμός καταγράφτηκε την επομένη της συνάντησης στην Ιερουσαλήμ του αμερικανού απεσταλμένου Τζάρεντ Κούσνερ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επέμεινε πως δεν θα υπάρξει καμιά αναδίπλωση του ισραηλινού στρατού όσο δεν έχει αφοπλιστεί εντελώς η Χαμάς.

Η Χαμάς, ο ηγέτης της οποίας Χαλίλ αλ Χάγια συναντήθηκε με τον Τζάρεντ Κούσνερ την Κυριακή, τόνισε πως παραμένει δεσμευμένο να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να το τηρήσει.

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