Ινδία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Δυτική Βεγγάλη

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σε ξενοδοχείο στην πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης, στην ανατολική Ινδία.
Την τραγική εξέλιξη επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ανθρώπων.
Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, τα θύματα είναι έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί.
Οι εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους παραμένουν υπό διερεύνηση.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
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