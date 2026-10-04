Η νέα μάχη για τη Σελήνη: ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα στρέφονται στην πυρηνική ενέργεια

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Μια νέα διαστημική κούρσα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αυτή τη φορά το διακύβευμα δεν είναι απλώς ποιος θα φτάσει πρώτος στη Σελήνη, αλλά ποιος θα μπορέσει να εγκατασταθεί εκεί.

ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία προχωρούν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων στη σεληνιακή επιφάνεια, καθώς η αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μόνιμων βάσεων και την εξερεύνηση του φυσικού δορυφόρου της Γης, αναφέρουν οι New York Times.

Η NASA έχει ζητήσει από εταιρείες να προετοιμάσουν έναν αντιδραστήρα που θα μπορεί να ταξιδέψει στο Διάστημα και να λειτουργεί αυτόνομα κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. Ο αμερικανικός σχεδιασμός προβλέπει εκτόξευση έως τον Δεκέμβριο του 2030, σε μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να μη χάσει έδαφος απέναντι στο Πεκίνο και τη Μόσχα.

Στην άλλη πλευρά, η Ρωσία έχει θέσει ως ορίζοντα το 2036 για έναν δικό της σεληνιακό αντιδραστήρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Κίνα για τη δημιουργία υποδομών στη Σελήνη. Το ρωσικό σύστημα, με την ονομασία Selena, σχεδιάζεται να παράγει έως 10 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και να λειτουργεί αυτόνομα για περίπου μία δεκαετία.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η πυρηνική ενέργεια

Η Σελήνη παρουσιάζει ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να καλύψει μέρος των αναγκών, όμως η σεληνιακή νύχτα διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες. Μια μόνιμη βάση χρειάζεται ηλεκτρισμό όλο το εικοσιτετράωρο για συστήματα θέρμανσης, επικοινωνίες, επιστημονικό εξοπλισμό και ρόβερ.

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να προσφέρουν σταθερή παραγωγή ενέργειας χωρίς να εξαρτώνται από την ηλιοφάνεια. Για τον λόγο αυτό θεωρούνται κρίσιμο κομμάτι των μακροπρόθεσμων σχεδίων για ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη.

Η Ρωσία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνολογία, έχοντας στείλει περισσότερους από 30 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε τροχιά κατά τη σοβιετική εποχή. Οι ΗΠΑ, αντίθετα, είχαν θέσει σε λειτουργία έναν διαστημικό αντιδραστήρα το 1965, χωρίς να ακολουθήσει αντίστοιχη ανάπτυξη για δεκαετίες.

Ο παράγοντας του κινδύνου

Η επιτάχυνση των προγραμμάτων προκαλεί, ωστόσο, ανησυχία σε επιστήμονες. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αποτυχίες εκτοξεύσεων και αποστολών, ενώ το 2023 το ρωσικό Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη. Η μεταφορά ενός πυρηνικού συστήματος στο Διάστημα αυξάνει τις απαιτήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα κατά τη φάση της εκτόξευσης.

Πέρα από την επιστημονική διάσταση, η μάχη έχει και σαφή στρατηγική σημασία. Η πρόσβαση σε περιοχές με παγωμένο νερό και άλλους δυνητικούς πόρους μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τις μελλοντικές αποστολές και την επέκταση της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη Γη.

Η Σελήνη μετατρέπεται έτσι σταδιακά σε πεδίο τεχνολογικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Και η χώρα που θα εξασφαλίσει πρώτη αξιόπιστη ενέργεια στη σεληνιακή επιφάνεια μπορεί να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στην επόμενη εποχή της εξερεύνησης του Διαστήματος.

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