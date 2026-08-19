Αλβανία: 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα – Απίστευτες σκηνές στην απόπειρα διαφυγής του δράστη

Takeaways by to pontiki AI Οι αλβανικές αρχές συνέλαβαν τον 29χρονο Σοκράτ Βάτα ως δράστη της δολοφονίας του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες στο Εξαμίλι.

Ο δράστης εντοπίστηκε κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου κατά τη μεταφορά του προς τα Τίρανα από δύο Τούρκους υπηκόους.

Η συμπλοκή ξεκίνησε σε νυχτερινό κέντρο με αφορμή επεισόδιο για μια κοπέλα και κατέληξε στη θανάσιμη επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο κατά του θύματος.

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί έντεκα συλλήψεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ευθύνες του προσωπικού ασφαλείας του καταστήματος για την παράλειψη παρέμβασης και ειδοποίησης της αστυνομίας.

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Στο φως έρχονται νεότερα στοιχεία για τη συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες στους Αγίους Σαράντα, στο Εξαμίλι, στην Αλβανία.

Στο πορτμπαγκάζ με κατεύθυνση τα Τίρανα

Στη σύλληψη του 29χρονου Σοκράτ Βάτα, ο οποίος σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης φέρεται ως ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα, προχώρησαν οι Αρχές. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η εξιχνίαση της υπόθεσης και μια σειρά από συλλήψεις ατόμων που εξετάζονται για συμμετοχή στη συμπλοκή ή για διευκόλυνση της διαφυγής του.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Λεβάν του Φιέρ, μετά από αστυνομικό μπλόκο. Ήταν κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα. Όπως μεταδίδει το αλβανικό Top-channel.tv, στο όχημα επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι γνώριζαν για την παρουσία του και φέρεται να τον έκρυψαν για να τον μεταφέρουν μακριά από την περιοχή.

Συνολικά για την υπόθεση:

Πραγματοποιήθηκαν 41 προσαγωγές

Έχουν γίνει 11 συλλήψεις

Αναζητείται ένας ακόμη άνδρας

Vrasja në Ksamil/ Në automjetin ku u arrestua Sokrat Vata ishte një femër turke dhe një i tretëhttps://t.co/MavL5zb63G pic.twitter.com/vIlvUXv6CF — NOA (@noanews) August 18, 2026

Το χρονικό και η αφορμή της συμπλοκής

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/8), αρχικά εντός νυχτερινού κέντρου σε τουριστικό συγκρότημα στο Εξαμίλι και στη συνέχεια στην παραλία του καταστήματος, όπου και βρέθηκε η σορός του 20χρονου.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής:

Ο Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε στον 20χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, καταφέρνοντάς του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη.

Ένα ακόμη άτομο φέρεται να χτυπούσε τον 20χρονο με γροθιές.

Εργαζόμενοι του καταστήματος φέρεται να χτύπησαν επίσης τον 20χρονο πριν από την επίθεση με το αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες αλβανικών μέσων, η αφορμή ήταν ένα επεισόδιο σχετικό με μια κοπέλα. Ο 20χρονος Πορτογάλος παρενέβη για να σταματήσει την ένταση, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη θανατηφόρα επίθεση.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 August 18, 2026

Στο μικροσκόπιο το προσωπικό ασφαλείας

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τη στάση των φυλάκων ασφαλείας (security) του καταστήματος. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, το προσωπικό ασφαλείας δεν παρενέβη για να αποτρέψει τη συμπλοκή εντός του χώρου, ενώ μετά το συμβάν παρέλειψε να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου

Ο Σοκράτ Βάτα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές. Στις 13 Απριλίου, στην περιοχή Κεντ της Βρετανίας, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη που κατέληξε σε σύγκρουση του οχήματός του, εντός του οποίου βρέθηκαν σακουλάκια με κοκαΐνη και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

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