Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν «πράσινο φως για την έκδοση του «Έντικ» και συνεργάτη του στην Ελλάδα

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Εξελίξεις δρομολογούνται σχετικά με την έκδοση του «Έντικ» στην Ελλάδα αφού οι δικαστικές αρχές των ΗΑΕ, φέρονται να έκαναν αποδεκτό το ελληνικό αίτημα για την έκδοσή του και του 43χρονου συνεργάτη του.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 51 (ο «Έντικ») και 43 ετών, συνελήφθησαν στα μέσα Ιουνίου στο Ντουμπάι, βάσει ελληνικών ενταλμάτων.

Ο Έντικ φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, ενώ ο δεύτερος θεωρείται επίσης ηγετικό στέλεχος. Εκτός των παράνομων δραστηριοτήτων, κατηγορούνται και για την δολοφονία τεσσάρων προσώπων που σχετίζονται με την Greek Mafia: των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη, Διονύση Μουζακίτη και Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Για τον 43χρονο εκκρεμούν εντάλματα που αφορούν τρεις ανθρωποκτονίες, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για τη δολοφονία του Σκαφτούρου. Ο Έντικ κατηγορείται μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβιασμούς.

Από την σύλληψή τους και την ενημέρωση των ελληνικών αρχών, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες με ανταλλαγή εγγράφων σε δικαστικό και διπλωματικό επίπεδο.

Με τον 43χρονο θεωρείται δεδομένο πως οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει, ωστόσο για τον Έντικ καθυστερούν λίγο καθώς οι αρχές των ΗΑΕ έχουν ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις στα ελληνικά έγγραφα, μεταξύ άλλων την αποστολή του εθνικού εντάλματος αντί της ερυθράς αγγελίας της Interpol και την αναφορά στην αρχή της αμοιβαιότητας.

Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, αναμένεται και η έκδοσή τους.

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση, που αναφέρει η Καθημερινή, είναι η στάση των ΗΑΕ στη διεθνή δικαστική συνεργασία, μετά και την πρόσφατη έκδοση του Ντάνιελ Κίναχαν στην Ιρλανδία καθώς φαίνεται ότι πάει να πράξει το ίδιο με τους δύο ομογενείς. Για τον Έντικ υπάρχει αίτημα και από την Ρωσία για να εκδοθεί στη χώρα τους επειδή έχει ρωσική υπηκοότητα και θεωρούν πως στην Ελλάδα κινδυνεύει η ζωή του.

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