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19.08.2026 11:28

ΗΠΑ: Δύο κατσίκες ήθελαν να κάνουν βόλτα με… αστικό λεωφορείο στο Πόρτλαντ (video)

19.08.2026 11:28
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Δύο παράξενους συνεπιβάτες παραλίγο να έχουν όσοι βρίσκονταν σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο λευκές κατσίκες έσπευσαν να επιβιβαστούν σε αυτό όταν άνοιξαν οι πόρτες.

Οι δύο κατσίκες που παραμένει άγνωστο πως βρέθηκαν στη στάση, όταν το λεωφορείο έφτασε εκεί επιβιβάστηκαν σε αυτό με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερες.

Οι επιβάτες που ήταν στο λεωφορείο ξαφνιάστηκαν και δεν φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να αποκτήσουν τετράποδους συνεπιβάτες.

Κάποιοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έσπευσαν να απομακρύνουν τις κατσίκες από το λεωφορείο που επέστρεψαν στη στάση.

Το λεωφορείο ακολούθησε κανονικά τη διαδρομή του, αυτή τη φορά χωρίς τις δύο επίδοξες «λαθρεπιβάτισσες».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:20
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