ΗΠΑ: Δύο κατσίκες ήθελαν να κάνουν βόλτα με… αστικό λεωφορείο στο Πόρτλαντ (video)

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Δύο παράξενους συνεπιβάτες παραλίγο να έχουν όσοι βρίσκονταν σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο λευκές κατσίκες έσπευσαν να επιβιβαστούν σε αυτό όταν άνοιξαν οι πόρτες.

Οι δύο κατσίκες που παραμένει άγνωστο πως βρέθηκαν στη στάση, όταν το λεωφορείο έφτασε εκεί επιβιβάστηκαν σε αυτό με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερες.

Portland’s latest bus passengers forgot one thing:

"They’re goats"



Two goats casually boarded a city bus, turning an ordinary commute into the kind of public-transit story nobody plans for. pic.twitter.com/JaQTvH5uB6 — Freedom Life (@Trendrop1) August 19, 2026

Οι επιβάτες που ήταν στο λεωφορείο ξαφνιάστηκαν και δεν φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να αποκτήσουν τετράποδους συνεπιβάτες.

Κάποιοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έσπευσαν να απομακρύνουν τις κατσίκες από το λεωφορείο που επέστρεψαν στη στάση.

Το λεωφορείο ακολούθησε κανονικά τη διαδρομή του, αυτή τη φορά χωρίς τις δύο επίδοξες «λαθρεπιβάτισσες».

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