Χάρβαρντ: Αποζημίωση 53 εκατ. δολαρίων για τις πωλήσεις ανθρώπινων μελών στη μαύρη αγορά – Η «μπίζνα» του νεκροτομείου του

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Συμφωνία-μαμούθ ύψους 53 εκατομμυρίων δολαρίων πρότεινε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ενώπιον δικαστηρίου της Βοστόνης. Η διευθέτηση αφορά τις αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες δωρητών, κατηγορώντας το ίδρυμα για κακοδιαχείριση των σορούς των οικείων τους, οι οποίες είχαν παραχωρηθεί στην Ιατρική Σχολή για επιστημονικούς σκοπούς, όπως αναφέρει το BBC.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την παραδοχή ενοχής του πρώην διευθυντή του νεκροτομείου, Σέντρικ Λοντζ (Cedric Lodge), 58 ετών, για κλοπή και πώληση ανθρώπινων μελών στη μαύρη αγορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης:
Κανονικά, οι φοιτητές Ιατρικής χρησιμοποιούν τις δωρηθείσες σορούς για εκπαιδευτική άσκηση και ιατρικές διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους, τα σώματα είτε αποτεφρώνονται και παραδίδονται στις οικογένειες είτε ενταφιάζονται στο ιατρικό κοιμητήριο του πανεπιστημίου.
Το 2023, συγγενείς προσέφυγαν στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι το Χάρβαρντ αγνοούσε την εγκληματική συμπεριφορά του Λοντζ για χρόνια. Παρότι οι αγωγές αρχικά απορρίφθηκαν από πολιτειακό δικαστή, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης τις επανέφερε το περασμένο φθινόπωρο.
Τη Δευτέρα, το πανεπιστήμιο και οι ενάγοντες ζήτησαν από το δικαστήριο την έγκριση της συλλογικής συμφωνίας συμβιβασμού ύψους 53 εκατ. δολαρίων, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν ειδικά ταμεία αποζημίωσης για τις οικογένειες.
Σε επιστολή τους, ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Τζορτζ Ντάλεϊ και ο κοσμήτορας Ιατρικής Εκπαίδευσης, Μπέρναρντ Τσανγκ, τόνισαν:
«Οι εγκληματικές πράξεις του Λοντζ ήταν ηθικά αποδοκιμαστέες και ασύμβατες με τα πρότυπα που το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και η Ιατρική Σχολή προσδοκούν για τη μεταχείριση των ανατομικών δωρητών και των οικογενειών τους».
Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 θα θεσπιστεί ετήσια υποτροφία οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές Ιατρικής «ως αναγνώριση και προς τιμήν όλων των ανατομικών δωρητών». Όπως σημειώνεται στην επιστολή, παρά την ολοκλήρωση της ποινικής και αστικής διαδικασίας, «η διαδικασία επούλωσης από αυτό το επώδυνο περιστατικό συνεχίζεται».
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