Χάρβαρντ: Αποζημίωση 53 εκατ. δολαρίων για τις πωλήσεις ανθρώπινων μελών στη μαύρη αγορά – Η «μπίζνα» του νεκροτομείου του

Takeaways by to pontiki AI Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ πρότεινε δικαστικό συμβιβασμό ύψους 53 εκατομμυρίων δολαρίων για την επίλυση αγωγών που αφορούν την κακοδιαχείριση σορών από το νεκροτομείο της Ιατρικής Σχολής.

Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου ομολόγησε ότι έκλεβε και πωλούσε ανθρώπινα μέλη στη μαύρη αγορά κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Οι συγγενείς των δωρητών προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατηγορώντας το ίδρυμα για ανεπαρκή έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων που εκτυλίχθηκαν μεταξύ 2018 και 2021.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικών ταμείων αποζημίωσης για τις οικογένειες και τη θέσπιση υποτροφίας προς τιμήν των δωρητών.

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Συμφωνία-μαμούθ ύψους 53 εκατομμυρίων δολαρίων πρότεινε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ενώπιον δικαστηρίου της Βοστόνης. Η διευθέτηση αφορά τις αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες δωρητών, κατηγορώντας το ίδρυμα για κακοδιαχείριση των σορούς των οικείων τους, οι οποίες είχαν παραχωρηθεί στην Ιατρική Σχολή για επιστημονικούς σκοπούς, όπως αναφέρει το BBC.

Το χρονικό της παράνομης δράσης στο νεκροτομείο

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την παραδοχή ενοχής του πρώην διευθυντή του νεκροτομείου, Σέντρικ Λοντζ (Cedric Lodge), 58 ετών, για κλοπή και πώληση ανθρώπινων μελών στη μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης:

Διάρκεια κυκλώματος: Η παράνομη δραστηριότητα εκτυλίχθηκε από το 2018 έως το 2021.

Η παράνομη δραστηριότητα εκτυλίχθηκε από το 2018 έως το 2021. Τρόπος δράσης: Ο Λοντζ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως υπεύθυνος του «Προγράμματος Ανατομικών Δωρεών» της Ιατρικής Σχολής για να διαμελίζει πτώματα που προορίζονταν για ιατρική έρευνα.

Ο Λοντζ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως υπεύθυνος του «Προγράμματος Ανατομικών Δωρεών» της Ιατρικής Σχολής για να διαμελίζει πτώματα που προορίζονταν για ιατρική έρευνα. Πωλήσεις: Μαζί με τη σύζυγό του πουλούσαν τα μέλη σε αγοραστές στην Πενσυλβάνια και τη Μασαχουσέτη, μέσω διαδικτύου.

Μαζί με τη σύζυγό του πουλούσαν τα μέλη σε αγοραστές στην Πενσυλβάνια και τη Μασαχουσέτη, μέσω διαδικτύου. Καταδίκες: Το 2025, ο Λοντζ και έξι συγκατηγορούμενοί του (χωρίς διασύνδεση με το πανεπιστήμιο) ομολόγησαν την ενοχή τους. Ο ίδιος καταδικάστηκε σε 8 έτη φυλάκισης τον Δεκέμβριο, ενώ η σύζυγός του σε 1 έτος και 1 ημέρα.

Κανονικά, οι φοιτητές Ιατρικής χρησιμοποιούν τις δωρηθείσες σορούς για εκπαιδευτική άσκηση και ιατρικές διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους, τα σώματα είτε αποτεφρώνονται και παραδίδονται στις οικογένειες είτε ενταφιάζονται στο ιατρικό κοιμητήριο του πανεπιστημίου.

Από τις αγωγές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Το 2023, συγγενείς προσέφυγαν στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι το Χάρβαρντ αγνοούσε την εγκληματική συμπεριφορά του Λοντζ για χρόνια. Παρότι οι αγωγές αρχικά απορρίφθηκαν από πολιτειακό δικαστή, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης τις επανέφερε το περασμένο φθινόπωρο.

Τη Δευτέρα, το πανεπιστήμιο και οι ενάγοντες ζήτησαν από το δικαστήριο την έγκριση της συλλογικής συμφωνίας συμβιβασμού ύψους 53 εκατ. δολαρίων, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν ειδικά ταμεία αποζημίωσης για τις οικογένειες.

Η θέση του Πανεπιστημίου και η υποτροφία στη μνήμη των δωρητών

Σε επιστολή τους, ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Τζορτζ Ντάλεϊ και ο κοσμήτορας Ιατρικής Εκπαίδευσης, Μπέρναρντ Τσανγκ, τόνισαν:

«Οι εγκληματικές πράξεις του Λοντζ ήταν ηθικά αποδοκιμαστέες και ασύμβατες με τα πρότυπα που το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και η Ιατρική Σχολή προσδοκούν για τη μεταχείριση των ανατομικών δωρητών και των οικογενειών τους».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 θα θεσπιστεί ετήσια υποτροφία οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές Ιατρικής «ως αναγνώριση και προς τιμήν όλων των ανατομικών δωρητών». Όπως σημειώνεται στην επιστολή, παρά την ολοκλήρωση της ποινικής και αστικής διαδικασίας, «η διαδικασία επούλωσης από αυτό το επώδυνο περιστατικό συνεχίζεται».

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