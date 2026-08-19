Δολοφονία τουρίστα στην Αλβανία: Ο ύποπτος ρόλος δύο αστυνομικών και το σενάριο ότι βοήθησαν να διαφύγει ο δράστης

Takeaways by to pontiki AI Δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καθώς ερευνάται η εμπλοκή τους στη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι της Αλβανίας.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας στο νυχτερινό κέντρο και φέρονται να μην παρενέβησαν στη συμπλοκή, ενώ ένας εξ αυτών κατηγορείται για διευκόλυνση της διαφυγής του δράστη.

Ο 29χρονος συλληφθείς Σοκράτ Βάτα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα με αιχμηρό αντικείμενο, εντοπίστηκε κρυμμένος σε πορτμπαγκάζ οχήματος κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Οι αλβανικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις και εξετάζουν τον ρόλο επιπλέον προσώπων που εργάζονταν στη φύλαξη του καταστήματος.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της αιματηρής συμπλοκής παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν ακόμη έναν ύποπτο.

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Δύο αστυνομικοί βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα, στην Αλβανία.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο νυχτερινό κέντρο όπου ξέσπασε η φονική συμπλοκή και σύμφωνα με την ιστοσελίδα top-channel.tv, ήταν εκτός υπηρεσίας και φέρονται να παρείχαν υπηρεσίες προστασίας στο κατάστημα.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από αυτούς φέρεται να βοήθησε τον 29χρονο Σοκράτ Βάτα, τον συλληφθέντα για τη δολοφονία, να διαφύγει από το σημείο.

Δεν παρενέβησαν στη συμπλοκή – Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο αστυνομικοί δεν παρενέβησαν για να σταματήσουν τη συμπλοκή, ενώ φέρονται να μην ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές για τη δολοφονία.

Για τον λόγο αυτό τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ σε βάρος του ενός σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για μη αναγγελία εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα που εργάζονταν στη φύλαξη του καταστήματος, με τις Αρχές να εξετάζουν επίσης τον ρόλο τους.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, αρχικά μέσα στο νυχτερινό κατάστημα που λειτουργεί σε τουριστικό συγκρότημα στο Εξαμίλι και στη συνέχεια στην παραλία του μαγαζιού.

Ο 20χρονος Πορτογάλος βρέθηκε νεκρός δίπλα σε ξαπλώστρες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρισκόταν εκεί για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Κατά τη συμπλοκή, ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε στον νεαρό τουρίστα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ ένας ακόμη άνδρας φέρεται να χτύπησε τον 20χρονο με γροθιές.

Εξετάζεται η αφορμή της συμπλοκής

Οι Αρχές εξετάζουν τα πιθανά σενάρια για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή.

Μεταξύ των ενδεχομένων που διερευνώνται βρίσκεται και η πληροφορία ότι το περιστατικό ξεκίνησε από επεισόδιο που σχετιζόταν με μία γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, ωστόσο τελικά βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης που του κόστισε τη ζωή.

Ksamil/ Truproja i ‘Principotes’ vret me thikë të riun francez pas një sherri, e lënë të pajetë pranë shezlongëve! Arrestohet autori nga Hasi, me precedentë në Angli për drogë (EMRAT+VIDEO) https://t.co/DiHSnVK2ly pic.twitter.com/QEijwGxImR — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) August 18, 2026

Κρυμμένος σε πορτμπαγκάζ συνελήφθη ο 29χρονος

Ο Σοκράτ Βάτα συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση των αλβανικών Αρχών και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φιέρ, μετά από αστυνομικό μπλόκο, κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο όχημα επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προσαχθεί συνολικά 41 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

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