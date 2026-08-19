Η κόρη του Τάσου Ισαάκ απάντησε στην «συγνώμη» Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή για την δολοφονία του πατέρα της: Τους φονιάδες τους κάνατε βουλευτές

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Σε χθεσινή ανάρτησή του, τουρκοκύπριος πρώην ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την δολοφονία των Ισαάκ και Σολωμού.

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ χαρακτήρισε τη διπλή δολοφονία τον Αύγουστο του 1996 στη Δερύνεια ως «ντροπή» και «φριχτές πράξεις» σε μία άνευ προηγουμένου παραδοχή. Πρόσθεσε μάλιστα πως οι τουρκοκύπριοι οφείλουν «μία συγγνώμη» στις οικογένειες των θυμάτων.

Ωστόσο, η κόρη του Τάσου Ισαάκ, Αναστασία, δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτησή του. Η κόρη του Κύπριου ήρωα, απάντησε στον Κιζίλγιουρεκ πως «χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη, αλλά αναλάβετε την ευθύνη ώστε να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι».

«Τους δολοφόνους δηλαδή, που εσείς τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές. Χρέος όλων σας να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλες τις οικογένειες που εδώ και τριάντα χρόνια κουβαλούν στις μνήμες τους τις δολοφονίες των παιδιών, αδερφών, πατεράδων τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

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