Πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει έγγραφα για τον κορωνοϊό

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντέιβιντ Μόρενς, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την παράκαμψη της νομοθεσίας περί δημόσιων αρχείων.

Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να αποφύγει τον έλεγχο επικοινωνιών που αφορούσαν ερευνητικές επιχορηγήσεις για τον κορωνοϊό.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Μόρενς επιχείρησε να παρεμποδίσει την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τη χρηματοδότηση ερευνών για κορωνοϊούς νυχτερίδων.

Ο πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, με την ανακοίνωση της απόφασης να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

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Πρώην ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με στόχο την παράκαμψη της νομοθεσίας περί δημόσιων αρχείων, σε υπόθεση που συνδέεται με ερευνητικές επιχορηγήσεις και την πανδημία.

Ο Ντέιβιντ Μόρενς, πρώην σύμβουλος του κορυφαίου λοιμωξιολόγου Άντονι Φάουτσι, δήλωσε ένοχος την Τρίτη ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ.

Ο 78χρονος είχε εργαστεί υπό τον Φάουτσι ως ανώτερος αξιωματούχος στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η υπόθεση και η ποινή που αντιμετωπίζει

Ο Μόρενς είχε κατηγορηθεί τον Απρίλιο για συμμετοχή σε σχέδιο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε στόχο να παρεμποδίσει αιτήματα πρόσβασης σε δημόσια αρχεία που λάμβανε η υπηρεσία από τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσαν ερευνητικές επιχορηγήσεις για τον κορωνοϊό.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 12 Νοεμβρίου και αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια φυλάκισης.

Ο δικηγόρος του, Τίμοθι Μπέλεβετζ, ανέφερε ότι με την παραδοχή της ενοχής του ο Μόρενς «ανέλαβε την ευθύνη για όσα έκανε».

Η σύνδεση με έρευνα για κορωνοϊούς νυχτερίδων

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η παραδοχή ενοχής αφορά και την απόφαση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ να ακυρώσουν ερευνητική επιχορήγηση σχετική με κορωνοϊούς νυχτερίδων, μετά τους ισχυρισμούς ότι ο κορωνοϊός προήλθε από εργαστήριο στη Γουχάν.

Το εργαστήριο στην Κίνα είχε λάβει μέρος της χρηματοδότησης μέσω της εταιρείας στην οποία είχε αρχικά χορηγηθεί η επιχορήγηση.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μόρενς είχε δεσμευτεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της χρηματοδότησης και να αντικρούσει το σενάριο ότι ο κορωνοϊός διέρρευσε από εργαστήριο.

Χρήση προσωπικού email για τις επικοινωνίες

Γνωρίζοντας ότι οι επικοινωνίες τους ενδέχεται να ζητηθούν βάσει του αμερικανικού Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης, ο Μόρενς και άλλα πρόσωπα συμφώνησαν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, να χρησιμοποιούν τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί για τον υπηρεσιακό.

Η παραδοχή ενοχής ήρθε περίπου έναν μήνα μετά την εμφάνιση του Άντονι Φάουτσι ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας.

Ο Φάουτσι, ο οποίος ηγήθηκε του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων για 38 χρόνια και αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο της αμερικανικής αντιμετώπισης της πανδημίας, επικαλέστηκε επανειλημμένα το δικαίωμά του να μην αυτοενοχοποιηθεί. Παράλληλα κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ραντ Πολ ότι διεξάγει εκστρατεία με στόχο να οδηγηθεί ο ίδιος στη φυλακή.

Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της προέλευσης του κορωνοϊού

Η προέλευση του κορωνοϊού εξακολουθεί να μην έχει αποσαφηνιστεί.

Το FBI είχε αναφέρει το 2023 ότι θεωρεί πιθανότερο η πανδημία να προκλήθηκε από διαρροή εργαστηρίου στη Γουχάν, ισχυρισμό που η Κίνα είχε απορρίψει ως αναξιόπιστο.

Η CIA ανέφερε τον Ιανουάριο του 2025 ότι θεωρεί επίσης πιθανότερη τη διαρροή από εργαστήριο, αλλά με «χαμηλό βαθμό βεβαιότητας». Αντίθετα, τέσσερις άλλες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ιός πιθανότατα πέρασε στον άνθρωπο μέσω φυσικής μετάδοσης από κάποιο ζώο.

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