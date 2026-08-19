Συντριβή ελικοπτέρου στην Κένυα: Νεκρός ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, η σύζυγός του και πέντε Αμερικανοί (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Στέφανι, όταν ελικόπτερο που μετέφερε τουρίστες συνετρίβη στην κεντρική Κένυα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica – CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα.

Um helicóptero turístico caiu nesta quarta (19) no Monte Lolokwe, no condado de Samburu, no norte do Quênia. O acidente ocorreu durante um voo entre Loisaba e Ewaso Nyiro.



A queda provocou um incêndio em uma área de mata próxima ao local do acidente.



Segundo o jornal local The… pic.twitter.com/TBtokbvjD9 — InfoMoney (@infomoney) August 19, 2026

«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού, Ρομπέρτο Λούκε.

El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan. Paz en su tumba. pic.twitter.com/mtqweqYOBM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

Πέντε Αμερικανοί μεταξύ των θυμάτων

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πέντε Αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας.

Η ισπανόφωνη αμερικανική τηλεοπτική εταιρεία Telemundo γνωστοποίησε επίσης ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και το στέλεχός της, Χοσέ Σουάρες.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε, στην κεντρική Κένυα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και οι έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

Search and recovery efforts are ongoing, hampered by difficult terrain access and an active fire at the crash site.



An additional team has been dispatched from Isiolo to reinforce the operation.



More updates to follow. https://t.co/XUjWArYul3 pic.twitter.com/qSApuA1b0y August 19, 2026

Η διαδρομή του ελικοπτέρου και η έρευνα για τα αίτια

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας, το αεροσκάφος ήταν ένα Eurocopter EC130 B4 και εκτελούσε πτήση από το καταφύγιο άγριας ζωής Loisaba προς τον ποταμό Ewaso Ngiro, όταν συνετρίβη.

Όπως ανέφερε η εταιρεία Lady Lori Helicopters, που εκμεταλλευόταν το ελικόπτερο, σε αυτό επέβαιναν πελάτες του πολυτελούς ταξιδιωτικού πρακτορείου &Beyond.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το υπουργείο Μεταφορών της Κένυας έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Πώς η «επιδημία» διαφθοράς στην ουκρανική κυβέρνηση στριμώχνει τον Ζελένσκι στα σκοινιά

Συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν φέτος προανήγγειλε ο Τραμπ και… αποκάλυψε πόσα πυρηνικά όπλα διαθέτει η Βόρεια Κορέα

Η Ισπανία αγνοεί την ΕΕ και ετοιμάζει επείγουσα μεταφορά 500 κοριτσιών από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα