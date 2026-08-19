Συντριβή ελικοπτέρου στην Κένυα: Νεκρός ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, η σύζυγός του και πέντε Αμερικανοί (Video)

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Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Στέφανι, όταν ελικόπτερο που μετέφερε τουρίστες συνετρίβη στην κεντρική Κένυα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica – CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα.
«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού, Ρομπέρτο Λούκε.
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πέντε Αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας.
Η ισπανόφωνη αμερικανική τηλεοπτική εταιρεία Telemundo γνωστοποίησε επίσης ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και το στέλεχός της, Χοσέ Σουάρες.
Το ελικόπτερο συνετρίβη στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε, στην κεντρική Κένυα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και οι έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας, το αεροσκάφος ήταν ένα Eurocopter EC130 B4 και εκτελούσε πτήση από το καταφύγιο άγριας ζωής Loisaba προς τον ποταμό Ewaso Ngiro, όταν συνετρίβη.
Όπως ανέφερε η εταιρεία Lady Lori Helicopters, που εκμεταλλευόταν το ελικόπτερο, σε αυτό επέβαιναν πελάτες του πολυτελούς ταξιδιωτικού πρακτορείου &Beyond.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.
Το υπουργείο Μεταφορών της Κένυας έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.
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