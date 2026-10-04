Ναταλία Γερμανού: «Του χρόνου ΚΑΠΗ TV! Alpha, ακούς;» (Video)

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Μια απολαυστική στιγμή χάρισε η Ναταλία Γερμανού στους τηλεθεατές του «Καλύτερα δε γίνεται», όταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στον αέρα της εκπομπής ήταν αρκετό για να την ταξιδέψει αρκετά χρόνια πίσω.

Η παρουσιάστρια του Alpha δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της μόλις άκουσε το «Self Control», θυμήθηκε τις εποχές που το χόρευε στις ντισκοτέκ και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στους συνεργάτες της κάποιον που να μοιράζεται τις ίδιες αναμνήσεις.

Μόνο που, όπως γρήγορα διαπίστωσε, δεν ήταν και τόσο εύκολο να βρει κάποιον στο πλατό που να θυμάται εκείνη την εποχή. Η διαφορά ηλικίας με τους συνεργάτες της στάθηκε αφορμή για ένα ξεκαρδιστικό σχόλιο, με τη Ναταλία Γερμανού να αυτοσαρκάζεται και να στέλνει το δικό της μήνυμα στον Alpha.

«Αχ, μ’ αρέσει αυτό. Είναι της εποχής μου! You take my self control. Ποιας δικής σας εποχής, μωρέ; Που ήσασταν με τη farine lactée και έπαιζε αυτό;

Το χόρευα εγώ στο… Τι ρωτάω κι εγώ; Δεν έχω κάπου να πιαστώ! Κοιτάω γύρω γύρω, δεν έχω ένα ζευγάρι μάτια. Ποια ντισκοτέκ το έπαιζε αυτό; Μπαρμπαρέλα, μπράβο!».

Η παρουσιάστρια συνέχισε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, καθώς δεν έβρισκε κάποιον δίπλα της που να μπορεί να της πει ότι θυμάται το συγκεκριμένο τραγούδι από εκείνα τα χρόνια.

«Δεν έχω να ακουμπήσω κάπου και να μου πει, “εγώ το θυμάμαι!”. Τίποτα! Του χρόνου ΚΑΠΗ TV! Alpha, ακούς; Θα μου κάνεις παράρτημα του χρόνου και θα βγαίνω, “γεια σας, παιδάκια μου…”. Σχεδόν ζωντανή σύνδεση».

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